Rząd po cichu podjął kluczową dla milionów Polaków decyzję

Na początku sierpnia projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku trafił do konsultacji społecznych. Założono, że od 1 stycznia 2026 roku najniższa pensja w Polsce wyniesie 4806 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa miałaby wynieść 31,40 zł brutto. Rząd nie zmienił swojego wcześniejszego stanowiska przedstawionego w czerwcu.

Płaca minimalna 2026

Jak się okazuje, stanowisko w sprawie płacy minimalnej pozostało niezmienione. "Fakt" donosi, że bez informowania opinii publicznej rząd podjął w zeszłym tygodniu decyzję w sprawie przyszłorocznej pensji minimalnej. Wyniesie ona 4806 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 31,40 zł brutto. W skali roku zarabiający najniższą krajową otrzymają o 1680 złotych więcej niż obecnie. Realnie wzrost płacy minimalnej wyniesie zatem 3 proc., czyli tyle ile najprawdopodobniej wyniesie inflacja. Jak wskazuje dziennik, "pracujący za minimalną stawkę podwyżki więc w kieszeniach nie zobaczą".

Przypomnijmy, że strona związkowa postulowała zwiększenie wynagrodzenia do 5015 zł. Z kolei pracodawcy postulowali podwyżkę tylko o 50 zł.

Zrównoważona propozycja

– Z całą pewnością płaca minimalna nie wzrośnie o mniej niż prognozowana inflacja, czyli to jest około 3 proc. W przeliczeniu na złotówki to jest około 4806 zł – powiedział na początku czerwca minister finansów Andrzej Domański w Polsat News. Szef MF dementował informacje w sprawie podwyżki najniższej pensji do 4670,70 zł. – Chcemy żeby realna wartość płacy minimalnej się utrzymywała, natomiast wiemy, że ona mocno rosła w latach poprzednich, teraz wydaje się taka bardzo zrównoważona, odpowiedzialna propozycja – wyjaśnił.

