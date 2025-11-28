"Fabrykował dowody". Ziobro mocno uderza w prokuratora

W czwartek posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Adama Bodnara, Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, Waldemara Żurka oraz Piotra Woźniaka. W obszernym dokumencie wymieniono kilkadziesiąt przykładów na możliwość złamania prawa przez poprzednie i obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prokuratora Piotra Woźniaka.

Mocny wpis Ziobry

Zawiadomienie skomentował były szef resortu Zbigniew Ziobro. Polityk PiS przekonuje, że dowody w sprawie byłego wiceministra Marcina Romanowskiego oraz jego zostały sfabrykowane.

"Interesujących się prawem studentom i aplikantom polecam zawiadomienie prof. M. Warchoła – od str. 15 widać, jak prokurator Piotr Woźniak fabrykował dowody, mimo wiedzy o naszej niewinności. Polityczne oskarżenia bez podstaw to historia, której doświadczył w rodzinie: mój dziadek, żołnierz Września, oficer AK i szef WiN w Przemyślu, dostał dożywocie od Oswalda Sznepfa – tego z «zasłużonej» rodzinki dzisiejszej propagandzistki TVP. Bezkarność takich Sznepfów w wolnej Polsce zrodziła ich następców. W mojej i M. Romanowskiego sprawie ukrywają dowody niewinności i żądają aresztu na sfabrykowanych materiałach" – napisał na swoim koncie na platformie X poseł.

Żurek chce ścigania Ziobry

W piątek w Gdańsku minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek był pytany przez dziennikarzy o dalsze działania prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry. – Oczywiście nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku, zwłaszcza ze strefy Schengen. Przestrzegamy prawa co do milimetra. Były minister Ziobro jest prawnikiem. Ma także swoich pełnomocników i oni wykorzystują wszelkie metody blokowania współpracy z wymiarem sprawiedliwości, więc będzie ENA [europejski nakaz aresztowania – przy. red.]. Być może będzie czerwona nota [Interpolu – przy. red.] i pozbawienie paszportów – zapowiedział.

Czytaj też:

Ziobro odpowiada Tuskowi: Zdeprawowanej władzy należy stawić opórCzytaj też:

Trybunał Stanu dla Ziobry? Żurek sugeruje takie rozwiązanie