Żurek zabiera głos po wpadce prokuratury. "Takie rzeczy się zdarzają"

Sąd odmówił wpisania tzw. hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. Komentując wpadkę prokuratury, minister Żurek zapewnia, że "takie rzeczy się zdarzają".

– Nawet najlepszym prawnikom zdarza się to, że sąd zwróci im pozew, tam będzie mamy formularze, ktoś uważa, że powinna być zakreślona, wypełniona rubryka i już dzisiaj rano jestem w kontakcie z prokuratorem krajowym i już od niego wiem, że jest złożony wniosek, który spełnia oczekiwania tej osoby, która odmówiła dokonania tego wpisu – przekazał minister na briefingu prasowym.

Sąd oddalił wniosek Prokuratury Krajowej ws. Zbigniewa Ziobry

Postanowienie o odmowie takiego kroku wydał referendarz w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

"Prokuratura Krajowa chciała nałożyć na nieruchomość należącą do Zbigniewa Ziobry hipotekę przymusową do wysokości 143 milionów 164 tys. 487,40 zł, bo śledztwo wykazało, że taki mógł być koszt przestępstw, zarzucanych byłemu ministrowi" – czytamy. Uzasadniając swoją decyzję, referendarz wskazał na liczne błędy we wniosku PK.

"Liczne błędy" we wniosku prokuratury

Chodzi m.in. o brak opisu samej wierzytelności, na podstawie której hipoteka ma być wpisana. "Tego, że chodzi o obowiązek naprawienia szkody można tylko 'domniemywać' na podstawie treści postanowienia prokuratury" – pisze RMF24.pl. Ponadto, wniosek ma nie wskazywać w jasny sposób osoby wierzyciela hipotecznego, a – jak podkreślił referendarz, rolą sądu wieczystoksięgowego nie jest samodzielne określanie wierzyciela ani nie ma on uprawnień do korygowania dokumentów, które są podstawą wpisu.

To jednak nie jedyne uchybienie prokuratury. Jak czytamy, sąd nie mógł go uwzględnić również dlatego, że do księgi wieczystej innej nieruchomości byłego ministra sprawiedliwości także złożono wniosek, dotyczący zabezpieczenia tej samej kwoty na podstawie tego samego tytułu zabezpieczenia. "Według przepisów obciążenie hipoteką przymusową więcej niż jednej nieruchomości tego samego dłużnika wymaga podzielenia zabezpieczenia na poszczególne hipoteki cząstkowe, do pokrycia wierzytelności w całości" – wskazuje rozgłośnia.

Orzeczenie sądu w tej sprawie nie jest ostateczne. Oznacza to, że podlega ono zaskarżeniu. Prokurator może zatem poprawić treść wniosku.

Czytaj też:

Ziobro nie zostawia suchej nitki na UE. "Trump stawia trafną diagnozę dzisiejszej Europy"Czytaj też:

Złe wieści dla Ziobry. Polacy zabrali głos