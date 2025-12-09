Lisicki: Amerykanie surowo oceniają UE. Ziemkiewicz: Polakom wystarczą wpisy Tuska

Biały Dom przedstawił w piątek nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. Dokument został podpisany w listopadzie przez prezydenta Donalda Trumpa. Strategia zakłada gruntowną reorganizację polityki Ameryki wobec Europy i wzywa rządy państw europejskich do odzyskania suwerenności narodowej, przywrócenia otwartej debaty, zabezpieczenia swoich granic i ograniczenia zależności od scentralizowanej biurokracji Unii Europejskiej.