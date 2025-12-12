Hołownia o "zamachu stanu". Nowe wieści z prokuratury

Szymon Hołownia nie pojawił się na początku listopada na przesłuchaniu dotyczącym jego słów o "zamachu stanu". W lipcu na antenie Polsat News ówczesny marszałek Sejmu powiedział, że "wielokrotnie" sugerowano mu przeprowadzenie zamachu stanu w kontekście zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wypowiedź wywołała burzę i zmusiła do działania prokuraturę. Ta już raz przesłuchała lidera Polski 2050 w charakterze świadka. Na 3 listopada planowana była kontynuacja przesłuchania, do której jednak nie doszło z powodu absencji polityka. Hołownia przebywał wtedy z wizytą w Etiopii.

– Nieobecność została zaakcentowana i usprawiedliwiona poprzez wizytę zagraniczną marszałka Sejmu. Po analizie tego pisma Prokuratura Okręgowa w Warszawie stwierdza, że nie zostały dochowane względy tzw. kindersztuby procesowej. Uznajemy, że w sposób nieuprawniony pełnomocnik świadka, a de facto również świadek uzurpował sobie prawo do oceniania, kto może być pokrzywdzonym w tym postępowaniu, a kto nie może, co należy do gestii gospodarza postępowania – oświadczył rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Hołownia i "zamach stanu". Nowe informacje ws. przesłuchania

Prokuratura wyznaczyła kolejne terminy przesłuchania na 12 i 17 grudnia. W ostatnich dniach do prokuratury wpłynęło pismo pełnomocnika Szymona Hołowni. Z dokumentu wynika, że przesłuchanie byłego już marszałka, a obecnie wicemarszałka Sejmu nie może się odbyć w najbliższych dniach. Powód? Pobyt polityka w Stanach Zjednoczonych oraz jego udział w pracach Sejmu w przyszłym tygodniu.

Prok. Skiba przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że prokuratura zaplanuje czynności przesłuchania Hołowni na przełomie stycznia i lutego 2026 r., po uzyskaniu od polityka informacji odnośnie terminów posiedzeń Sejmu i innych prac izby, w których obowiązek ma wziąć Hołownia.

Przypomnijmy, że postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez najwyższych urzędników państwowych.

