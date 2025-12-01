Potężna kara dla właściciela Biedronki. Poszło o akcje promocyjne

Biedronka miała wprowadzać klientów w błąd podczas dwóch jednodniowych akcji promocyjnych: "Specjalna Środa" i "Walentynkowa Środa", które odbyły się na początku ubiegłego roku. Klienci byli zachęcani do kupienia określonych produktów, za które mieli otrzymać "Zwrot 100 proc. na voucher". Jednak dopiero po zakupach dowiadywali się o zasadach i limitach.

"Okazało się, że warunki wykorzystania vouchera były bardziej skomplikowane niż przedstawiały to reklamy w radiu, aplikacji mobilnej, profilu Biedronki na Facebooku czy sklepach sieci. Konsumenci nie mogli wykorzystać go przy następnych zakupach na dowolny asortyment, tak jak sugerowało hasło reklamowe" – wyjaśnił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w poniedziałkowym komunikacie.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał działania właściciela sieci sklepów Biedronka za "naruszanie zbiorowych interesów konsumentów" i nałożył na Jeronimo Martins Polska blisko 105 mln zł kary. Urząd uznał, że klienci "nie mieli realnej możliwości zapoznania się z rzeczywistymi warunkami akcji promocyjnych w momencie, gdy – zachęceni reklamą – decydowali się z nich skorzystać. To, o czym klientom Biedronki nie powiedziano w materiałach reklamowych, miało duże znaczenie dla oceny atrakcyjności promocji i podjęcia decyzji o zakupach".

– Przedsiębiorca w przekazie reklamowym zachęcającym do zrobienia zakupów pominął bardzo istotne informacje i warunki akcji promocyjnych, w tym ich ograniczenia. Wskazywał, że produkty można kupić "za darmo", a voucher określał jako "gratis". Mogło to spowodować, że konsumenci podjęli decyzję o skorzystaniu z promocji, z myślą o tym, że zaoszczędzą na produktach, które sami będą mogli swobodnie wybrać – tłumaczył Chróstny, cytowany w komunikacie.

Jak wskazano, w większości przypadków produkty promocyjne nie były powiązane z tymi, na które otrzymywało się voucher. Przykładowo, za zakup parówek przysługiwał voucher na owoce i warzywa, za kupno czekolady – na kosmetyki, a za kupno mięsa – na napoje czy słodycze. Przy tym, aby go wykorzystać, trzeba było zrobić kolejne zakupy ze wskazanej przez przedsiębiorcę kategorii i wydać na nie określoną sumę.

Decyzja UOKiK nie jest prawomocna. Spółka możne złożyć odwołanie do sądu.

