Świąteczne zakupy zagrożone? Związki zawodowe zapowiadają ogólnopolski strajk

Protest został ogłoszony przez OPZZ Konfederację Pracy, która prowadzi spór zbiorowy m.in. w Kauflandzie, Biedronce, Dino, ALDI i drogeriach Rossmann. Protest odbędzie się w południe – od godz. 12 do 14, czyli dokładnie w czasie, gdy ruch w marketach zwykle gwałtownie rośnie.

Pracownicy odejdą od stanowisk na dwie godziny

Związkowcy zapowiadają, że pracownicy nie opuszczą budynków, ale na dwie godziny odejdą od swoich stanowisk. Oznacza to potencjalne utrudnienia, takie jak przerwy w obsłudze klientów czy w wykładaniu towaru. W całej Polsce funkcjonuje 235 marketów Kaufland, w których zatrudnionych jest ok. 16 tys. osób. Związkowcy deklarują chęć objęcia protestem wszystkich placówek, jednak jego faktyczna skala będzie zależeć od udziału pracowników poszczególnych sieci.

Strajk to efekt wielomiesięcznych, nierozstrzygniętych negocjacji. Pracownicy domagają się podwyżek w wysokości 1,2 tys. zł brutto dla każdego zatrudnionego, argumentując, że ich pensje, mimo dodatków i premii, nie przystają do rosnącego obciążenia pracą, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Związkowcy wskazują, że pracowników z roku na rok jest mniej, a obowiązków więcej, co prowadzi do przeciążenia i wypadków przy pracy.

Dodatkowym tłem konfliktu jest zmiana przepisów dotyczących handlu w niedzielę. W tym roku 24 grudnia jest dniem wolnym, co przełożyło się na trzy grudniowe niedziele handlowe – rozwiązanie, któremu pracownicy handlu zdecydowanie się sprzeciwiali. Strajk ma zwrócić uwagę również na ten problem.

Dzień po strajku, 15 grudnia, zaplanowano drugą turę mediacji. Jeśli zakończy się fiaskiem, związkowcy zapowiadają "plan B": referendum i możliwość bezterminowego strajku generalnego. To oznaczałoby realne ryzyko paraliżu zakupów tuż przed Wigilią. Kaufland podkreśla, że mediacje nadal trwają, zapewnia o "otwartym dialogu" i deklaruje, że zrobi wszystko, by klienci mogli zrobić zakupy bez zakłóceń.

