Znów drożej w sklepach. Za te produkty zapłacimy więcej

Jak wynika z danych PanParagon dla Business Insider Polska, za kilkanaście podstawowych produktów spożywczych trzeba zapłacić 96 zł i 93 gr. Serwis zwraca uwagę, że w ciągu zaledwie tygodnia ceny podstawowych produktów wzrosły o 1,1 proc.. Oznacza to, że koszyk zakupów podrożał o 1 zł i 4 gr.

"Można mówić o zaskoczeniu, bo w zeszłym tygodniu obserwowaliśmy dość wyraźny spadek cen" – czytamy na businessinsider.com.pl.

Te produkty zdrożały najbardziej

Najnowsze wyliczenia wskazują, że średnie ceny papryki wzrosły aż o ponad 14 proc. Obecnie 1 kg tego warzywa kosztuje już 9 zł 73 gr. Wzrosły również ceny pomidora malinowego, choć w tym przypadku "tylko" o 2,8 proc. Analitycy zwrócili również uwagę na niemal 5-proc. wzrost cen ziemniaków.

Są jednak również produkty, których cena spadła. Tak jest w przypadku jabłek (o niemal 10 proc.) czy marchwi (7 proc.). Podobnie jest w przypadku masła, cukru i mąki pszennej.

Na tym samym poziomie utrzymują się natomiast ceny bułki kajzerki.

Gdzie jest najtaniej? Wskazano sklepy

Wzrost cen odnotowano w dziesięciu sieciach, a w pozostałych trzech ceny badanych produktów były niższe niż w sierpniu br. Tym razem tylko w jednej sieci (Auchan) średnia cena koszyka wyniosła poniżej 300 zł, wynika z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA.

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że we wrześniu br. największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Selgros Cash & Carry (5,96 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Kaufland (1,44 proc.).

Z wrześniowego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy wynika, że na szczycie rankingu najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 286,58 zł. To wzrost o 0,02 zł, czyli o 0,01 proc. więcej niż najtańszy koszyk w sierpniu br., należący przed miesiącem również do sieci Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 16,30 zł (Makro Cash & Carry) i 18,67 zł (E.Leclerc). Najwyższą wartość koszyka zakupowego we wrześniu 2025 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 354,17 zł.

