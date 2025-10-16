Za ten produkt zapłacimy więcej. Duży wzrost cen

Od kilku lat można zaobserwować wzrost cen warzyw i owoców W tym roku za sezonowy koszyk warzyw i owoców trzeba zapłacić średnio o 8,4 proc. więcej niż dwa lata temu. Droższe są gruszki czy jabłka. Jak podaje Radio Zet, w październiku w Broniszach ceny deserowej odmiany jabłek sięgają 5,00-6,75 zł/kg (Ligol). Znacząco do góry poszły również ceny borówek, które obecnie wynoszą 89 zł/kg.

Ceny orzechów szybują w górę

Odnotowano również znaczącą podwyżkę cen orzechów. Chociaż dietetycy często podkreślają, że są one elementem zdrowej diety, pewna część Polaków będzie musiała z nich zrezygnować. Na bazarkach za orzechy włoskie trzeba zapłacić nawet 60 zł za kilogram.

Warto zaznaczyć, że to dopiero początek sezonu na ten produkt. W następnych tygodniach można spodziewać się kolejnych podwyżek, głównie w marketach. Jeszcze więcej kosztują orzechy łuskane.

Przed jesienno-zimowym okresem świątecznym rośnie bowiem zapotrzebowanie na różnego rodzaju bakalie (można wymienić orzechy laskowe, włoskie i migdały) do wypieków i deserów. Z tego powodu ceny idą w górę.

Te produkty zdrożały najmocniej

Wrzesień przyniósł kolejną falę wzrostów cen w sklepach. Najmocniej w górę poszły ceny oleju roślinnego, który zdrożał aż o 16,2 proc. rok do roku.

Z najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito wynika, że w porównaniu z ubiegłym rokiem żywność i produkty codziennego użytku są wyraźnie droższe.

Eksperci tłumaczą, że za tak silny wzrost odpowiada deficyt rzepaku – kluczowego surowca do produkcji oleju. Polskie tłocznie są w stanie przerobić ponad 4 mln ton rocznie, jednak w sezonie 2025/2026 może zabraknąć nawet pół miliona ton. To powoduje presję cenową i przekłada się na droższe tłuszcze w sklepach. W całej kategorii tłuszczów średni wzrost cen wyniósł 11,9 proc. rok do roku.

Znaczące podwyżki dotknęły też chemię gospodarczą (+7,7 proc.) i napoje bezalkoholowe (+7,4 proc.). W górę poszły również używki – kawa, herbata i alkohole są droższe o średnio 7,1 proc., przy czym kawa mielona podrożała aż o 36,1 proc. Drożeje też mięso (+6,7 proc.) oraz nabiał (+6,4 proc.), w tym jaja, których ceny wzrosły aż o 27,3 proc. Nieco łagodniejszy wzrost zanotowano w przypadku owoców (+6,2 proc.), pieczywa (+6 proc.) i produktów sypkich (+4,9 proc.).

Czytaj też:

GUS publikuje najnowsze dane. Te produkty podrożały najbardziejCzytaj też:

Tyle płacimy w sklepach. Ceny znowu w górę