"Absolutnie antypaństwowe". Bosak o kryptowalutach

W poniedziałek Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Projekt trafił do ponownego rozpatrzenia w Sejmie. W czwartek Komisja Finansów Publicznych przegłosowała wniosek o uchwalenie ustawy o rynku kryptowalut w dotychczasowej formie.

Za odrzuceniem weta głosowało 192 posłów. Przeciwnych odrzuceniu było 243 posłów. Za odrzuceniem głosowali politycy KO, PSL, Polski 2050, Lewicy i Razem, przeciwko byli posłowie PiS i Konfederacji. Nikt z polityków obecnych na sali nie wstrzymał się od głosu.

Bosak: To łączy PiS i rząd i Tuska

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Rząd PiS i rząd Tuska w sprawie kryptowalut łączy to, że zmarnowały szansę na stworzenie w Polsce nowoczesnego, bezpiecznego i konkurencyjnego otoczenia prawnego dla branży. Zamiast wspierać rozwój technologii i przyciągać inwestorów, państwo konsekwentnie wypycha firmy za granicę, odbierając sobie wpływ na rynek, ograniczając możliwości służb i osłabiając nasze bezpieczeństwo" – napisał poseł Konfederacji.

"Obecnie stworzone przez rząd przepisy wyglądają tak, jakby tworzyli je ignoranci dla ignorantów, a polska gospodarka traci kolejne innowacyjne sektory, które mogłyby działać u nas, pod polskim nadzorem. Słusznie, że prezydent zawetował ten bubel legislacyjny" – dodał.

"Rząd PiS był nieprzychylny i rząd Platformy jest nieprzychylny"

Krzysztof Bosak odniósł się do kwestii kryptowalut również podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– To kolejny obszar, gdzie jako Konfederacja możemy wskazać negatywną kontynuację między rządem PiS a rządem Platformy, dlatego że rząd PiS stracił swoją szansę na uchwalenie rozsądnego prawa sprzyjającego rozwojowi branży kryptowalut w Polsce jako jednej z subbranż finansów, która powinna się rozwijać, powinna być regulowana w taki sposób, żeby nie zniechęcać do inwestowania w Polsce i do osiągania progresu technologicznego – powiedział wicemarszałek Sejmu. – To również rząd PiS wybrał obecnego przewodniczącego KNF, który przez branżę krypto jest odbierany jako osoba nieprzychylna i można powiedzieć, że jeśli chodzi o sposób podejścia Ministerstwa Finansów czy KNF, to i rząd PiS był nieprzychylny i rząd Platformy jest nieprzychylny i oba te rządy osiągają efekt na niekorzyść naszego bezpieczeństwa – dodał.

Bosak podkreślił, że "każda instytucja rynku krypto wypchnięta do innej jurydykcji, to jedna instytucja mniej, na którą potencjalnie wpływ – choćby poprzez uzyskanie informacji – mogą mieć polskie służby". Jak stwierdził, "wypchanie tego za granicę jest absolutnie antypaństwowe".

