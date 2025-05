Emerytura może być wyższa. Często wystarczy jeden dokument

Wysokość świadczenia emerytalnego zależy m.in. od stażu pracy. Często jednak pracownicy ZUS, wyliczając tzw. kapitał początkowy, nie mieli pełnych danych na temat okresów zatrudnienia emeryta. To zaś skutkowało niższymi świadczeniami. Jak się okazuje, istnieje możliwość na uzupełnienie danych i w efekcie otrzymywanie wyższej emerytury.

Każdy dokument potwierdzający okres zatrudnienia jest cenny z punktu widzenia świadczeniobiorcy. Jednych z nich może być stary dowód osobisty w formie zielonej książeczki. Umieszczano w nim informacje dotyczące stażu pracy. Każdy, kto posiada taki dokument może w łatwy sposób udowodnić swoje zatrudnienie, a to może być podstawą do przeliczenia świadczenia.

Inne dokumenty, które mogą pomóc w wywalczeniu wyższej emerytury to wszelkie świadectwa pracy czy zaświadczenia o zatrudnieniu. Warto przeszukać domowe archiwum. Być może uda się dzięki temu znacząco zwiększyć otrzymywane świadczenie.

Jak jeszcze można podwyższyć emeryturę?

Dzięki danym zawartym w tablicach dalszego trwania życia, każda osoba pobierająca świadczenie emerytalne może złożyć wniosek o jego ponowne przeliczenie.

Jeśli dane zawarte w tablicach pokazują, że przeciętny szacowany czas dalszego trwania życia jest krótszy niż w momencie przejścia na emeryturę, wtedy złożenie wniosku o przeliczenie świadczenia jest jak najbardziej zasadne. Aktualne tablice obowiązują do 31 marca i można je znaleźć na oficjalnej stronie GUS lub stat.gov.pl.

Możliwość złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia dotyczy osób, które posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS zachęca do takiej decyzji, ponieważ istnieje możliwość podwyższenia otrzymywanej co miesiąc kwoty. Co ważne, przeliczenie odbywa się tylko i wyłącznie na wniosek świadczeniobiorcy. Ważne zatem, aby nie zwlekać z przedłożeniem odpowiedniego wniosku i wymaganych dokumentów.

Czytaj też:

Ważne zmiany dla emerytów. Tych limitów nie można przekroczyćCzytaj też:

Więcej obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS. To głównie Ukraińcy