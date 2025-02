Emerytura może być wyższa. Wystarczy złożyć jeden wniosek

Co roku Główny Urząd Statystyczny publikuje ważny komunikat, który ma znaczący wpływ na wysokość emerytur. To tablice dalszego trwania życia. Dzięki zawartym w nich danych każda osoba pobierająca świadczenie może złożyć wniosek o jego ponowne przeliczenie. To z reguły skutkuje zwiększeniem emerytury.

Kiedy warto przeliczyć emeryturę?

Jeśli dane zawarte w tablicach pokazują, że przeciętny szacowany czas dalszego trwania życia jest krótszy niż w momencie przejścia na emeryturę, wtedy złożenie wniosku o przeliczenie świadczenia jest jak najbardziej zasadne. Aktualne tablice obowiązują do 31 marca i można je znaleźć na oficjalnej stronie GUS lub stat.gov.pl.

Możliwość złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia dotyczy osób, które posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS zachęca do takiej decyzji, ponieważ istnieje możliwość podwyższenia otrzymywanej co miesiąc kwoty. Co ważne, przeliczenie odbywa się tylko i wyłącznie na wniosek świadczeniobiorcy. Ważne zatem, aby nie zwlekać z przedłożeniem odpowiedniego wniosku i wymaganych dokumentów.

Jak informuje ZUS, przeliczenie emerytury lub renty jest również możliwe w następujących przypadkach: przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia wnioskodawca nie dysponował wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które mogły zostać uwzględnione przy obliczaniu świadczenia; obecnie wnioskodawca może udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwał po przyznaniu świadczenia; po przyznaniu świadczenia wnioskodawca pracował lub opłacał składki na ubezpieczenie społeczne.

Najwięcej na przeliczeniu emerytury mogą skorzystać zaś ci, którzy udowodnią, że w czasie zatrudnienia ich pensja była wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Ich emerytura może zostać zwiększona nawet o 500 złotych.

