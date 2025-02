Limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Sprawdź, aby nie stracić świadczenia

Nowe limity będą obowiązywać od 1 marca do 31 maja 2025 roku. Emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego oraz renciści będą mogli dorobić do pobieranych świadczeń kwotę 5 934,10 zł brutto. Po jej przekroczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie potrącał ze świadczenia odpowiednią kwotę, która jednak nie może być wyższa niż 939,61 zł (kwota maksymalnego zmniejszenia). Jeśli jednak zarobki przekroczą poziom 11 020,40 zł brutto, wtedy ZUS całkowicie zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

Ważne aby pamiętać, że limity zmieniają się cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Limitami nie muszą przejmować się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny oraz osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz pobierający rentę rodzinną.

Waloryzacja emerytur

Emerytury i renty wzrosną w 2025 roku o 5,5 proc. 11 lutego Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane ws. świadczeń.

Wypłata wyższych stawek rozpocznie się już w marcu. Z szacunków GUS wynika bowiem, że inflacja średnioroczna dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2024 roku wyniosła 3,6 procent, a wartość realnego wzrostu płac w 2024 roku wskazuje 9,5 procent. Dzięki tym dwóm wartościom ustalono wskaźnik waloryzacji na 2025 rok w wysokości 5,5 procent.

Taki wynik oznacza, że od 1 marca br. emerytura minimalna wzrośnie z 1780,96 zł brutto (czyli 1620,67 zł "na rękę") do 1878,91 zł brutto (co oznacza 1709,81 zł netto). Stanowi to wzrost o 97,95 zł brutto, czyli 89,14 zł netto.

W takiej samej wysokości zostałaby wypłacona również trzynasta emerytura. Ta sama kwota stanowiłaby podstawę do wyliczenia wysokości czternastej emerytury. Przypomnijmy, że tzw. trzynastka jest wypłacana w kwietniu, a "czternastka" na przełomie września i października.

