Średnia pensja w Polsce. GUS podał najnowsze dane

Wcześniej GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2024 r. wyniosło 8 161,62 zł zł. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 3,9 proc.

"Realny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2024 r. w stosunku do 2023 r. wyniósł 9,5 proc." – czytamy dalej.

Podana wysokość wynagrodzenia służy do ustalenia górnej granicy pomocy finansowej udzielanej ze środków publicznych grupom producentów rolnych wpisanym do rejestru grup do dnia 30 kwietnia 2004 r. – wskazano w komunikacie.

GUS podał także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8 181,72 zł.

Nowe dane GUS o wynagrodzeniach. Komentarz ekonomistów

"Wynagrodzenia w GN wzrosły w Q4 o 12,4% r/r. Projekcja NBP z listopada wskazywała na wzrost o 13,7% r/r. W Q3 wzrost wyniósł 13,4% r/r vs. NBP 14% r/r. Przed nami większe hamowanie wzrostu płac" – napisali na platformie X ekonomiści mBanku.

Dane o przeciętnych wynagrodzeniach od 1992 r. podawane są w ujęciu brutto, czyli razem z podatkiem dochodowym PIT, a od 1999 r. razem ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

