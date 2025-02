Wzrost emerytur i rent. Podano stawki

Wypłata wyższych stawek rozpocznie się już w marcu. Z szacunków GUS wynika bowiem, że inflacja średnioroczna dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2024 roku wyniosła 3,6 procent, a wartość realnego wzrostu płac w 2024 roku wskazuje 9,5 procent. Dzięki tym dwóm wartościom ustalono wskaźnik waloryzacji na 2025 rok w wysokości 5,5 procent.

O ile wzrośnie minimalna emerytura?

Taki wynik oznacza, że od 1 marca br. emerytura minimalna wzrośnie z 1780,96 zł brutto (czyli 1620,67 zł "na rękę") do 1878,91 zł brutto (co oznacza 1709,81 zł netto). Stanowi to wzrost o 97,95 zł brutto, czyli 89,14 zł netto.

W takiej samej wysokości zostałaby wypłacona również trzynasta emerytura. Ta sama kwota stanowiłaby podstawę do wyliczenia wysokości czternastej emerytury. Przypomnijmy, że tzw. trzynastka jest wypłacana w kwietniu, a "czternastka" na przełomie września i października.

"13. emerytura zostanie wypłacona wszystkim seniorom, 'czternastkę' dostaną tylko osoby z odpowiednio niskimi świadczeniami. Obowiązuje próg dochodowy wynoszący 2900 zł brutto – jeśli pobierana co miesiąc emerytura lub renta jest wyższa, zgodnie z zasadą 'złotówka za złotówkę' wypłata 14. emerytury jest obniżana z zastrzeżeniem, że kwota przekazywana seniorowi nie może być niższa niż 50 zł brutto" – podaje Radio Zet.

Waloryzacja świadczeń co roku 1 marca

Waloryzacja emerytur i rent jest dokonywana każdego roku 1 marca. Jej przeprowadzenie polega na pomnożeniu kwoty świadczenia oraz podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji.

W wyniku takiego działania wartość emerytury lub renty nie może zostać obniżona. Stanowi to zabezpieczenie jest na wypadek zaistnienia deflacji.

Jeśli w ciągu roku doszłoby do spadku cen, to wówczas do wzoru podstawiłoby się wartość ujemną.

