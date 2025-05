Więcej obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS. To głównie Ukraińcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował raport, który wskazuje na stabilną sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2024 roku. W minionym roku przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 3735,34 zł, co oznacza wzrost o 14,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jego wysokość była marcowa waloryzacja ze wskaźnikiem 112,12 proc. „Skutkiem tego był miesięczny wzrost wydatków na emerytury i renty z FUS o 3,3 mld zł” – czytamy w raporcie.

Stabilna sytuacja finansowa

ZUS podkreśla, że do dobrej kondycji finansowej Funduszu przyczyniła się stabilna sytuacja na rynku pracy. W 2024 roku przychody FUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły 345,9 mld zł, co stanowi wzrost o 14,3 proc. w porównaniu do roku 2023. Fundusz otrzymał również dotację z budżetu państwa w wysokości 64,7 mld zł, co oznacza wzrost o 13 mld zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Zwiększona liczba obcokrajowców

W 2024 roku liczba wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych wzrosła do 7,9 mln miesięcznie. ZUS informuje również o wzroście liczby osób objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, która na koniec 2024 roku wyniosła 16,2 mln. Na koniec 2024 roku w ZUS zarejestrowanych było około 1,2 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 5,8 proc. w stosunku do stanu na koniec 2023 roku. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy, których liczba wyniosła 787,5 tys.

Emerytury w Polsce

Dostęp Ukraińców do rynku pracy w Polsce jest obecnie ułatwiony. Wystarczy otrzymać status ochrony tymczasowej i koniecznie zawrzeć umowę o pracę przed rozpoczęciem świadczenia pracy u zweryfikowanego pracodawcy. Ukraińcy z takich możliwości chętnie korzystają. Nic zatem dziwnego, że pojawiają się pytania o to, czy pracownicy z Ukrainy mogą otrzymać emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady przyznawania i wypłacania świadczenia emerytalnego dla Ukraińców reguluje zawarta między rządami obu państw w 2012 roku umowa o zabezpieczeniu społecznym. Jej zapisy weszły w życie 2014 roku. Zgodnie z jej zapisami, Ukraińcy pracujący legalnie w Polsce otrzymują świadczenie emerytalne po spełnieniu kilku warunków. Podstawowymi są osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet) oraz posiadanie okresu składkowego (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).

