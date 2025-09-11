"Rząd Tuska zmarnuje kolejne 800 mln zł na TVP i PR". Poseł PiS pokazał pismo

"Skandal. Dziś rząd Tuska chce utopić kolejne 800 000 000 zł na TVP w likwidacji oraz Polskie Radio w likwidacji. A można przeznaczyć te środki na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa..." – napisał w czwartek na platformie X poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski.

"Przed chwilą Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie taką zmianę głosami posłów KO, PL2050, PSL i Lewicy. My jako Prawo i Sprawiedliwość oczywiście przeciw" – zaznaczył polityk.

"Głosowanie na Komisji Finansów Publicznych: PiS – 11 przeciw, KO – 11 za, Polska 2050 – 3 za, PSL – 3 za, Lewica – 2 za. Wynik: za 19, przeciw 11. Rząd Tuska zmarnuje kolejne 800 milionów złotych na TVP w likwidacji i Polskie Radio w likwidacji" – wskazał Krajewski w kolejnym wpisie.

Poseł PiS pokazał również pismo, datowane na 2 września br., w którym minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska zwróciła się do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Przekonywała w nim, iż "wnioskowane środki w wysokości 800 000 000 zł są konieczne w celu kontynuacji przez te spółki ustawowych zadań związanych z realizacją misji publicznej do końca 2025 r.".

twitter

Kolejne miliony od państwa dla TVP i Polskiego Radia

Pomimo zapewnień, które składali dziś rządzący, gdy byli w opozycji, 3 mld zł z kasy państwa nie jest przeznaczane na onkologię (chodziło o pieniądze, które w czasie rządów PiS trafiały do TVP). Od początku 2025 r. TVP otrzymała 650 mln zł z dotacji budżetowych, a Polskie Radio niecałe 130 mln zł. W zeszłym roku do TVP trafiło z dotacji prawie 1,7 mld zł, a do Polskiego Radia ponad 285 mln zł.

W kwietniu Telewizja Polska podpisała nową umowę dot. 300 mln zł dotacji z budżetu państwa. Z kolei Polskie Radio poinformowało o pozyskaniu środków z resortu kultury w wysokości 54,660 mln zł.

KRRiT podzieliła pieniądze z abonamentu na 2026 rok

Jak podał w czwartek serwis Wirtualne Media, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o podziale środków abonamentowych w 2026 r. Okazuje się, że do Telewizji Polskiej trafi 308 mln zł, a Polskie Radio i rozgłośnie regionalne otrzymają po około 148 mln zł. Według KRRiT, wpływy z abonamentu RTV w przyszłym roku mają wynieść 603 mln 313 tys. zł.

Rada zwróciła się również do minister kultury z apelem o niezwłoczne zakończenie procesu likwidacji mediów publicznych "w związku z sytuacją wokół bezpieczeństwa państwa".

Czytaj też:

"Hejt jest złem". TVP wydała oświadczenie ws. swojej dziennikarkiCzytaj też:

"Zgłosimy to do prokuratury". Dziennikarka TVP grzmi ws. swojego programu