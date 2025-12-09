Koniec z abonamentem RTV. Sprawdź, co z osobami, które mają zaległości w płatnościach

Obecnie opłata RTV wynosi 8,70 zł miesięcznie za radio oraz 27,30 zł za telewizor. Kara za brak opłaty odpowiada trzydziestokrotności miesięcznej stawki, co w 2025 roku oznacza 261 zł w przypadku radia oraz 819 zł dla telewizora. W praktyce jednak osoby nieopłacające abonamentu są karane sporadycznie.

"Fakt" donosi, że weedług danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w 2024 roku Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej przesłało 118 365 upomnień. Po otrzymaniu tych wezwań 32 651 abonentów uregulowało zaległości, wpłacając łącznie 53,6 mln zł. Wobec pozostałych osób uruchomiono postępowania administracyjne.

Planowwana likwidacja abonamentu

Tymczasem Ministerstwo Kultury zaprezentowało projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zakłada zastąpienie abonamentu finansowaniem z budżetu państwa.

Z założeń wynika, że państwo zachowa możliwość dochodzenia należności od dłużników. Nie wiadomo, czy ministerstwo planuje wprowadzenie abolicji.

Projekt zakłada finansowanie mediów publicznych na poziomie co najmniej 2,5 mld zł rocznie. Abonament miałby zostać zniesiony dopiero 1 stycznia 2027 roku, co oznacza, że jeszcze przez kolejny rok gospodarstwa domowe i firmy będą zobowiązane do jego opłacania.

Jednocześnie dokument przewiduje, że dotychczasowe zaległości pozostaną objęte obecnymi przepisami. Oznacza to możliwość dalszej egzekucji przez Pocztę Polską wraz z naliczaniem odsetek. Przedawnienie zobowiązań nastąpi po pięciu latach, a zatem nie później niż 31 grudnia 2028 roku.

Obecnie jednak resort planuje podwyższenie opłaty. Od 1 stycznia 2026 roku abonament ma wynosić 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor. Jednocześnie wzrosną sankcje za brak opłat – do 285 zł za radio oraz 915 zł w przypadku telewizora.

