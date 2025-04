Ustawa o mowie nienawiści. Kancelaria Prezydenta odpowiada ws. weta

Decyzja w tej sprawie spoczywa teraz w rękach prezydenta Andrzeja Dudy, który rozważa losy ustawy uchwalonej przez Sejm i Senat.

Społecznicy piszą do prezydenta

Tymczasem od kilku tygodni liczne organizacje oraz przedstawiciele różnych środowisk apelują do prezydenta o odrzucenie nowego prawa. Jednym z takich głosów sprzeciwu jest inicjatywa "Stop cenzurze", polegająca na petycji skierowanej bezpośrednio do głowy państwa.

Po przyjęciu przez Sejm, a następnie Senat, nowelizacji kodeksu karnego dotyczącej kwestii mowy nienawiści, redakcja PCH24.pl wystosowała zapytanie do Kancelarii Prezydenta RP, chcąc dowiedzieć się, czy Andrzej Duda zapoznał się z opiniami obywateli i czy zamierza uwzględnić ich postulaty poprzez zawetowanie ustawy.

Enigmatyczna odpowiedź

W odpowiedzi Kancelaria Prezydenta RP potwierdziła, że otrzymała "apele i uwagi dotyczące ustawy, w tym prośby o jej zawetowanie przez Prezydenta RP". Jednakże urzędnicy nie wskazali jednoznacznie, jaką decyzję podejmie Andrzej Duda w tej sprawie.

Poniżej pełna treść nadesłanej odpowiedzi:

Szanowny Panie Redaktorze,

do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęły apele i uwagi dotyczące ustawy, w tym prośby o jej zawetowanie przez Prezydenta RP.

Prezydent RP zgodnie z art. 122 Konstytucji dokonuje oceny prawnej uchwalonej przez Sejm ustawy po przekazaniu jej przez Marszałka Sejmu. Stosownie do przywołanego przepisu Konstytucji Prezydent RP ma 21 dni od dnia jej przekazania przez Marszałka Sejmu na podjęcie decyzji w przedmiocie: podpisania ustawy i zarządzenia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw albo skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją, albo przekazania ustawy do Sejmu wraz z umotywowanym wnioskiem w celu jej ponownego rozpatrzenia.

Z wyrazami szacunku

BIURO PRASOWE

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

