Tusk zwrócił się do Nawrockiego i Kaczyńskiego. "Czas wstać z kolan"

W sobotę (24 stycznia) pojawił się nowy wpis na profilu Donalda Tuska na platformie X. Premier zwrócił się w nim do prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. "Czas wstać z kolan, panowie. Ludzie patrzą" – napisał.

Post szefa rządu prawdopodobnie dotyczy reakcji głowy państwa i lidera PiS na kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa o żołnierzach państw NATO, którzy wspierali Amerykanów w Afganistanie.

Trump szokuje: Nigdy ich nie potrzebowaliśmy

W wywiadzie udzielonym telewizji Fox News Donald Trump wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA o sojusznikach z NATO.

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowana, także w Polsce. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – napisał w piątek wieczorem na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził podczas piątkowego briefingu prasowego w Sejmie, że prezydent USA Donald Trump "ma rozpędzony język". Lider PiS zgodził się z opinią dziennikarki, że wypowiedź amerykańskiego przywódcy "jest niesprawiedliwa". Zaznaczył przy tym, że słowa Trumpa są "niesprawiedliwe wobec Polaków". – Bo z różnymi innymi [żołnierzami z innych krajów – przy. red.] bywało różnie – stwierdził.

Według oficjalnych danych, w ciągu 20 lat konfliktu w Afganistanie zginęło łącznie 3486 żołnierzy NATO, z czego 2461 stanowili żołnierze USA. W Afganistanie poległo też 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik cywilny.

