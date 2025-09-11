Ukraina zaproponowała Europie wspólne finansowanie i produkcję dronów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył taką ofertę podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem. Ukraiński przywódca zauważył, że wiele już zrobiono dzięki wspólnym wysiłkom na rzecz zwiększenia produkcji broni.

– Doceniamy, że Finlandia jest gotowa wesprzeć ten kierunek. Nie tylko finansowania ukraińskiej produkcji, ale także tworzenia naszych wspólnych zakładów produkcyjnych – zaznaczył Zełenski.

Polityk zauważył, że podobne porozumienia, tym razem z Danią, zostały już zawarta i wkrótce przejdą do fazy realizacji.

– Budujemy tam zakład. Mamy nadzieję, że ten proces będzie kontynuowany ze wszystkimi naszymi kluczowymi partnerami – powiedział.

Obrona europejskiego nieba

Ukraiński prezydent podkreślił, że obrona powietrzna jest niezmiennym priorytetem.

– Także budowa wschodniej tarczy powietrznej Europy. To staje się elementem polityki Unii Europejskiej. Ważne jest, aby wdrażać to w nowoczesny sposób. Aby linia dronów służyła ochronie Europy. Wszystkie możliwości lotnictwa, wszystkie systemy obrony powietrznej, wszystkie elementy tego naprawdę złożonego systemu – podkreślił Zełenski.

Dodał, że Ukraina jest gotowa dzielić się doświadczeniami i rozszerzać produkcję. – Ukraina oferuje wszystkim europejskim krajom sąsiedzkim – naszym sąsiadom i oczywiście sąsiadom Rosji – wspólny program finansowania produkcji i rozwoju dronów przechwytujących – podkreślił.

Zełenski wskazał, że Ukraina jest liderem we wdrażaniu tego typu systemów.

– Musimy zająć się tym jak najszybciej, aby nie przeszkodziły nam procesy biurokratyczne. Jesteśmy otwarci na współpracę. Nikt na świecie po prostu nie ma tylu pocisków, aby zestrzelić wszystkie typy dronów. Pocisk kosztujący milion, cokolwiek by to było, po prostu nie jest w stanie zestrzelić dronów kosztujących dziesiątki tysięcy dolarów – powiedział.

