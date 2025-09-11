Łotwa zamyka przestrzeń powietrzną przy granicy z Rosją i Białorusią. "To sygnał alarmowy"

Restrykcje obowiązywać będą od środy 11 września, od godziny 18:00, do co najmniej 18 września – poinformował minister obrony Andris Spruds.

Bezpośredni związek z incydentami w Polsce

Decyzja Rygi ma bezpośredni związek z ostatnimi incydentami w Polsce. W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną naszego kraju, co wywołało stanowczą reakcję państw regionu. – Rosyjskie drony w przestrzeni powietrznej NATO są sygnałem alarmowym i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec eskalacji ataków – podkreślił Spruds.

Szef resortu obrony Łotwy zaznaczył, że choć obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla jego kraju, konieczne jest działanie prewencyjne. – Łotwa musi podjąć odpowiednie kroki. Zamknięcie przestrzeni powietrznej pozwoli nam na pełną kontrolę nad strefą ograniczonego dostępu i ułatwi wykrywanie nieautoryzowanych obiektów latających – wyjaśnił.

Spruds zwrócił uwagę, że ograniczenia mają również znaczenie operacyjne dla sojuszniczych sił NATO. – Dzięki tym decyzjom myśliwce misji Baltic Air Patrol oraz łotewskie systemy obrony powietrznej będą mogły działać bez przeszkód – dodał.

"Jesteśmy przygotowani, aby zestrzelić drony państw agresorów"

Minister potwierdził też, że na wschodniej granicy kraju stacjonują jednostki obrony powietrznej, gotowe do użycia w przypadku kolejnych prowokacji ze strony agresora. – W razie potrzeby jesteśmy przygotowani, aby zestrzelić drony państw agresorów – zaznaczył.

W ostatnich miesiącach władze w Rydze wprowadziły także przepisy umożliwiające szybkie zamykanie przestrzeni powietrznej w wybranych rejonach. Rozwiązania te wdrażane są we współpracy z kontrolą ruchu lotniczego i – jak podkreślają wojskowi – znacząco zwiększają poziom bezpieczeństwa w regionie.

Czytaj też:

Szef MON przedstawił informację nt. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznejCzytaj też:

Rosyjskie drony na Lubelszczyźnie. Prokuratura: Nie znaleziono materiałów wybuchowych