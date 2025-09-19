KE przyjęła kolejny pakiet sankcji na Rosję. Mocne uderzenie

– Kreml pokazał pełnię swojej pogardy dla dyplomacji i prawa międzynarodowego – stwierdziła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. 19. pakiet sankcji na Kreml był wyczekiwany od kilku tygodni.

Komisja Europejska wezwie państwa członkowskie do przyjęcia kolejnego pakietu nowych sankcji dotyczących rosyjskiego gazu i instytucji finansowych. We wtorek wieczorem szefowa KE rozmawiała z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat obostrzeń na Rosję dot. surowców. — Rosyjska gospodarka wojenna, utrzymywana z dochodów z paliw kopalnych, finansuje rozlew krwi na Ukrainie. Aby położyć temu kres, Komisja zaproponuje przyspieszenie wycofywania rosyjskiego importu paliw kopalnych — oznajmiła po rozmowie von der Leyen. – W odpowiedzi Europa zwiększa swoją presję – dodała von der Leyen.

KE uderza w politykę surowcową Rosji i "flotę cieni"

19. pakiet unijnych sankcji na Moskwę obejmuje zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do UE, pułap cen ropy naftowej wynoszący 47,60 USD, zamrożenie aktywów przedsiębiorstw oraz nowe sankcje wobec tzw. floty cieni, czyli statków transportujących rosyjską ropę z naruszeniem ograniczeń G7. Pakiet musi zostać zatwierdzony przez wszystkie 27 państw członkowskich UE w nadchodzących tygodniach.

– Nakładamy sankcje na 118 kolejnych statków z floty cieni. Łącznie ponad 560 statków jest objętych sankcjami UE. Główne firmy zajmujące się obrotem energią, Rosnieft i Gazpromnieft, zostaną objęte całkowitym zakazem transakcji, a inne firmy również zostaną objęte zamrożeniem aktywów – powiedziała przewodnicząca Komisji.

– Po raz pierwszy nasze sankcje uderzą w platformy kryptowalutowe i zablokują transakcje w kryptowalutach. Umieszczamy na liście zagraniczne banki powiązane z rosyjskimi alternatywnymi systemami płatności i ograniczamy transakcje z podmiotami w specjalnych strefach ekonomicznych – dodała.

