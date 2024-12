Szybsze niż prognozowano tempo wzrostu gospodarki USA

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o równe 3 proc. w III kwartale 2024 roku.

"Ujęcie zanualizowane" odnosi się do metody przekształcania danych, takich jak PKB, na format roczny. Oznacza to, że wynik kwartalny (lub inny krótszy okres) jest przeliczany, aby odzwierciedlał, jak wyglądałby wzrost lub spadek, gdyby utrzymał się przez cały rok.

Wzrost PKB w USA

Branżowe media zwróciły uwagę na to, że pierwszy odczyt, opublikowany jeszcze w październiku, wskazywał na wzrost 2,8 proc. Drugi odczyt potwierdził wynik z pierwszego, czyli wzrost o 2,8 proc. Prognoza ekonomistów przed czwartkowymi danymi była zbieżna z dwoma wstępnymi odczytami.

Zatem amerykańska gospodarka przyśpieszyła w sytuacji, gdy spodziewano się spowolnienia tempa annualizowanego wzrostu w porównaniu do II kwartału 2024 roku. Jeszcze większą poprawę widać wobec I kwartału 2024 r., kiedy wzrost sięgał tylko 1,4 proc.

Z kolei w zestawieniu do dwóch ostatnich kwartałów 2023 r. widać schłodzenie, wynikające z wysokich stóp procentowych i słabości m.in. gospodarek UE i Chin. W IV kwartale 2023 r. amerykański PKB rósł o 3,4 proc., a w III kwartale 2023 r. aż o 4,9 proc.

Należy przypomnieć, że USA stosują inny sposób porównywania PKB niż kraje europejskie. "Annualizują swoje dane, czyli przeliczają je tak, jakby miały dotyczyć całego roku, np. miesięczna wartość mnożona jest 12-krotnie, kwartalna zaś 4-krotnie. Na przykład, jeśli wzrost PKB w danym kwartale wyniósł 1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, to anualizowane tempo wzrostu wyniosło – w uproszczeniu – nieco ponad 4 proc. To powoduje, że nie możemy wprost porównywać danych o dynamice PKB w USA do tej zanotowanej w państwach europejskich, które publikują dane o dynamice wzrostu gospodarczego bez anualizacji" – wyjaśnia Business Insider Polska.

Czytaj też:

Wybory amerykańskie a polskie. Zamożność USA a Europy. Wróblewski wskazuje różniceCzytaj też:

Jak cła USA wpłyną na Europę? Wróblewski o globalnej agendzie TrumpaCzytaj też:

Trump ogłosił kolejną nominację: Małe firmy są kręgosłupem naszej wielkiej gospodarki