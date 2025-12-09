Morawiecki wyśmiał Tuska. Zamieścił wymowny wpis

W poniedziałek w Londynie odbyło się spotkanie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza i prezydentem Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Pałac Elizejski oświadczył w poniedziałek, że spotkanie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Londynie pozwoliło na kontynuację wspólnej pracy nad amerykańskim planem pokojowym dla Ukrainy. Pałac Elizejski przypomniał, że celem wspólnej pracy nad planem zaproponowanym przez USA jest jego uzupełnienie go o wkład państw europejskich, „w ścisłej koordynacji” z Kijowem.

Spotkanie w Londynie. Morawiecki wyśmiał Tuska

Uwagę zwróciła nieobecność Polski na poniedziałkowym spotkaniu w Londynie.

Fakt, że w rozmowach nie uczestniczył premier Donald Tusk, wyśmiał na platformie X były szef rządu Mateusz Morawiecki, komentując: „Premier »na zdalnej«”.

Mateusz Morawiecki zamieścił zdjęcie przywódców, przerobione na mem, którzy wzięli udział w poniedziałkowym spotkaniu. Wołodymyr Zełenski pyta: „A gdzie Donald?”, na co Friedrich Merz odpowiada: „Dostał maila”.

Obok wiceprezes PiS zamieścił humorystycznego maila, którego miał wysłać kanclerz Niemiec do Donalda Tuska. W treści czytamy: „Cześć Donald! Nie przyjeżdżaj do Londynu. Damy Ci znać. PS W sprawie paktu zadzwoni Ursula…”.

Zełenski skomentował nieobecność Polski

W poniedziałek wieczorem po spotkaniu w Londynie Wołodymyr Zełenski wziął udział w spotkaniu z dziennikarzami. Prezydenta Ukrainy poproszono o skomentowanie nieobecności strony polskiej na spotkaniu w Londynie, gdzie prowadzili negocjacje przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

– W drugiej części dzisiejszego spotkania odbyła się wideokonferencja, czyli spotkanie online z liderami, w którym uczestniczyła także Polska – odpowiedział.

Dodał, że stronę polską reprezentował wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

