Władze państw UE osiągnęły porozumienie. Nowy pakiet sankcji na Rosję

Władze państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęły w środę wieczorem jednomyślność w sprawie 19. pakietu sankcji wobec Rosji — poinformowała duńska prezydencja. Nowe restrykcje obejmują m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG od 2027 roku.

Sankcje UE na Rosję

W ramach pakietu przewidziano również zakaz transakcji z firmami Rosnieft i Gazprom Nieft oraz sankcje wobec kolejnych jednostek z tzw. rosyjskiej floty cieni, wykorzystywanej do obchodzenia embarga na ropę.

— Właśnie otrzymaliśmy powiadomienie od ostatniego państwa członkowskiego, że może ono wycofać swoje zastrzeżenia dotyczące 19. pakietu sankcji — powiedział PAP unijny dyplomata. Tym państwem była Słowacja — wcześniej premier Robert Fico ogłosił decyzję o cofnięciu weta.

Okaże się, co ugrał dla Słowacji Fico

Wcześniej na posiedzeniu komisji spraw europejskich parlamentu Fico powiedział, że w projekcie konkluzji znalazł się zapis, zgodnie z którym Komisja Europejska ma reagować na rosnące ceny energii i przedstawić środki, które doprowadzą do obniżenia cen energii elektrycznej w UE. Liczy również na ponowne rozpatrzenie unijnego planu zakończenia sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi w 2035 r.

Premier Słowacji powtórzył swoje stanowisko, że sankcje gospodarcze na Rosję nie przynoszą efektów, ponieważ "Rosjanie stali się samowystarczalni tam, gdzie wcześniej nie byli".

Zainicjowano pisemną procedurę zatwierdzenia pakietu przez państwa członkowskie. Jeśli żaden kraj nie zgłosi sprzeciwu, sankcje zostaną formalnie przyjęte w czwartek o godzinie 8.00. Porozumienie osiągnięto na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu przywódców Unii Europejskiej w Brukseli.

