UE przygotowuje nowy pakiet sankcji wobec Rosji

Najnowszy pakiet sankcji będzie dziewiętnastym od początku pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ograniczenia te mogą obejmować działania wobec rosyjskich systemów płatności i kart kredytowych oraz giełd kryptowalut. Ponadto UE może nałożyć dalsze ograniczenia na handel ropą naftową z Rosją.

UE wspólnie z USA uderzą w Rosję?

Według źródeł portalu, Unia ma nadzieję na połączenie niektórych ze swoich ostatnich działań ze Stanami Zjednoczonymi, w związku z czym delegacja urzędników UE uda się w tym tygodniu do Waszyngtonu, aby spotkać się ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami i omówić wspólne działania w tej sprawie.

– Jesteśmy gotowi zwiększyć presję na Rosję, ale potrzebujemy wsparcia naszych partnerów w Europie – powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessant w wywiadzie dla programu "Meet the Press” stacji NBC.

Rozmówcy Bloomberga dodali, że najnowszy pakiet unijnych sankcji obejmuje ostrzejsze działania wobec rosyjskiej floty cieni, handlarzy ropą w państwach trzecich oraz możliwy zakaz reasekuracji tankowców znajdujących się na liście. Ponadto UE mogłaby nałożyć ostrzejsze ograniczenia na główne rosyjskie firmy naftowe, cofając niektóre zwolnienia, z których obecnie korzystają firmy takie jak Rosnieft.

Jednocześnie trwają dyskusje na temat wprowadzenia zakazu eksportu większej liczby towarów i chemikaliów wykorzystywanych przez rosyjski przemysł zbrojeniowy, a także ograniczeń handlowych dla firm zagranicznych, w tym chińskich, dostarczających te towary.

"Unia Europejska rozważa po raz pierwszy zastosowanie wobec Kazachstanu swojego «narzędzia do obchodzenia sankcji», podały źródła. Oznaczałoby to zakaz importu przez ten kraj określonego zestawu maszyn, które, według danych handlowych, są nadal w dużych ilościach przekierowywane do Rosji, gdzie są wykorzystywane do produkcji broni” – podały źródła.

Proponowany przez UE pakiet sankcji może jednak ulec zmianie, ponieważ w najbliższych dniach lub tygodniach będzie omawiany ze stolicami państw członkowskich.

"Rozważane są również inne środki, takie jak ograniczenia wizowe, ograniczenia nałożone na porty obsługujące objęte sankcjami statki patrolujące oraz sankcje na usługi o znaczeniu militarnym, takie jak sztuczna inteligencja” – dodały źródła.

