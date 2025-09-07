"Tak, jestem gotowy". Ważna deklaracja Trumpa

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że jest gotowy przejść do "drugiej fazy” sankcji wobec Rosji, podaje Reuters. Dziennikarze zapytali amerykańskiego przywódcę, czy jest gotowy zaostrzyć sankcje wobec Moskwy.

– Tak, jestem gotowy – odpowiedział Trump.

Przypomnijmy, że wcześniej sekretarz skarbu USA Scott Bessant powiedział, że Waszyngton jest gotowy zwiększyć presję na Moskwę. Podkreślił jednak, że konieczne jest, aby partnerzy europejscy zrobili to samo. W rozmowie z Fox News Bessent powiedział, że "wszystkie opcje są na stole", ponieważ rosyjski przywódca Władimir Putin kontynuuje bombardowanie Ukrainy pomimo niedawnych rozmów pokojowych.

Sankcje na Rosję

Agencja Associated Press poinformowała wcześniej, że grupa europejskich urzędników, wspólnie ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami, omówi nowe sankcje wobec Rosji podczas spotkania w Waszyngtonie 8 września. Warto zauważyć, że sekretarz skarbu USA Scott Bessant rozmawiał już na ten temat z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Ponadto Bloomberg poinformował, że Unia Europejska planuje nałożyć sankcje wtórne na kraje, które pomagają Rosji w obejściu obowiązujących ograniczeń. Środki te zostaną omówione przez ministrów spraw zagranicznych UE podczas spotkania w Kopenhadze w tym tygodniu.

18 sierpnia, podczas spotkania z europejskimi przywódcami w Stanach Zjednoczonych, prezydent Donald Trump ogłosił, że w ciągu kilku tygodni stanie się jasne, czy uda się osiągnąć porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą. 21 sierpnia Trump twierdził już, że będzie w stanie ocenić możliwość osiągnięcia pokoju na Ukrainie "w ciągu dwóch tygodni". 25 sierpnia przywódca USA powiedział, że będą "bardzo poważne konsekwencje" dla Rosji, jeśli w ciągu najbliższych dwóch tygodni nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych na Ukrainie.

