Zełenski rozmawiał z Tuskiem. Prezydent Ukrainy zdradził szczegóły

Podczas unijnego szczytu w Brukseli premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Na profilu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na platformie X pojawiło się nagranie dokumentujące powitanie obu polityków.

Ukraiński przywódca również zamieścił w mediach społecznościowych nagranie i zdjęcie ze spotkania z szefem polskiego rządu. Zdradził także, czego dotyczyła rozmowa.

Zełenski ujawnił, o czym rozmawiał z Tuskiem

"Razem z premierem Polski Donaldem Tuskiem rozmawialiśmy o wspólnych projektach obronnych i wykorzystaniu instrumentu SAFE [Security Action for Europe, pol. Działania na rzecz bezpieczeństwa Europy – przy. red.]. Poinformowałem go o rosyjskich atakach powietrznych na ukraiński sektor energetyczny" – napisał Zełenski. "Niebo nad Ukrainą potrzebuje dodatkowej ochrony. Od tego zależy również bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej całej Europy" – stwierdził.

"Poruszyliśmy również kwestię wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Nasz kraj jest zainteresowany inwestycjami polskich firm w ukraiński przemysł zbrojeniowy. Dziękuję @donaldtusk za miłą rozmowę. Musimy kontynuować współpracę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa naszych narodów" – dodał.

Szczyt w Brukseli

W czwartek w Brukseli rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej, podczas którego omawiana jest kwestia wykorzystania aktywów rosyjskiego banku centralnego, które zostały zamrożone po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Chodzi o ok. 200 mld euro, z czego 185 mld euro zarządza izba rozliczeniowa Euroclear z siedzibą w Belgii. Według propozycji Komisji Europejskiej, zamrożone rosyjskie aktywa miałyby służyć sfinansowaniu pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Kijów zwróciłby pożyczone pieniądze po zakończeniu wojny i wypłaceniu przez Rosję reparacji.

Przypomnijmy, że władze państw członkowskich UE osiągnęły w środę wieczorem porozumienie ws. 19. pakietu sankcji wobec Rosji. Nowe restrykcje obejmą m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG od 2027 r.

