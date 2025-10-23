Nowe sankcje USA i UE na Rosję. Ostra reakcja Chin

– Chiny stanowczo sprzeciwiają się tej decyzji i złożyły "poważne protesty w UE" – powiedział w czwartek rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun na konferencji prasowej w Pekinie.

Wcześniej Unia Europejska przyjęła 19. pakiet sankcji wobec Rosji wymierzony m.in w rosyjskie banki, usługi kryptowalutowe oraz podmioty w Indiach i Chinach zaangażowane w produkcję dronów.

– Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, Chiny nie są twórcą obecnego kryzysu ani nie są w nim stroną. Chiny są zaangażowane w promowanie rozmów pokojowych, nigdy nie dostarczyły śmiercionośnej broni żadnej ze stron konfliktu i ściśle przestrzegają przepisów dotyczących eksportu towarów podwójnego zastosowania – powiedział Jiakun.

Wezwał UE, aby "przestała robić z Chin problem i podważać chińskie interesy". Dodał, że "nie sprzyja to zdrowemu i stabilnemu rozwojowi stosunków między Chinami a Unią Europejską".

UE i USA nakładają nowe sankcje na Rosję. Trump uderza w Rosnieft i Łukoil

Stany Zjednoczone nałożyły w środę nowe sankcje na dwie największe rosyjskie spółki naftowe, Rosnieft i Łukoil, powołując się na "brak poważnego zaangażowania" Moskwy w proces pokojowy mający na celu zakończenie wojny na Ukrainie.

Rzecznik chińskiego MSZ komentując decyzję Donalda Trumpa stwierdził, że "przymus i wywieranie presji na innych nie rozwiąże żadnego problemu".

Trump nałożył nowe sankcje na Rosję w tym samym dniu, w którym ogłosił, że odwołał spotkanie z Władimirem Putinem, planowane w Budapeszcie w najbliższych tygodniach. Jak tłumaczył amerykański prezydent, doszedł do wniosku, że obecnie nie będzie w stanie porozumieć się ze swoim rosyjski odpowiednikiem. Jak dodał, zawsze uważał, że Putin "chce przejąć całą Ukrainę", ale USA na to nie pozwolą. – Nie chcemy, żeby miał całą Ukrainę – podkreślił Trump.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

