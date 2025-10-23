"Cios w brzuch Kremla". Niespodziewana decyzja Trumpa

Według Departamentu Skarbu USA celem sankcji jest "osłabienie zdolności Kremla do generowania dochodów dla swojej machiny wojennej”. Waszyngton podkreśla, że ropa naftowa jest "krwiobiegiem” rosyjskiej gospodarki, a nowe sankcje skutecznie "odcinają ten szlak”. Sankcje wprowadzono ze względu na brak poważnego zaangażowania Rosji w proces pokojowy. Jednak nawet w USA uznaje się, że taki krok niesie ze sobą ryzyko dla rynku globalnego.

Wywierając presję na rosyjski sektor naftowy, prezydent USA naraża globalny rynek. Rosnące ceny surowca mogą zaszkodzić samym Stanom Zjednoczonym. Sam Trump przyznał, że działania te mają dużą skalę, ale wyraził nadzieję, że "sankcje nie potrwają długo”.

Europa wsparła Waszyngton

Unia Europejska szybko przyłączyła się do nowych sankcji, zaostrzając kontrolę importu rosyjskiej ropy i likwidując luki prawne w transporcie morskim. Bruksela podkreśla, że "sojusz zachodni tworzy zjednoczony front”.

W związku z ogłoszeniem sankcji Trump spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Prezydent USA podkreślił, że odwołał planowany szczyt z Władimirem Putinem, ponieważ "nie chciał zmarnować swojej podróży”. Rutte, który publicznie popierał Trumpa, nazwał go "jedynym, który może to zrobić”.

Chiny i nowa partia dyplomatyczna

Analitycy zwracają uwagę na rolę Chin, które mogą wykorzystać swój wpływ na Moskwę podczas zbliżających się rozmów handlowych między Trumpem a Xi Jinpingiem.

"Sankcje prezydenta USA to coś więcej niż tylko kara. To strategiczna gra, której celem jest zepchnięcie Putina w kozi róg, ale margines błędu jest bardzo niewielki" – wskazuje brytyjska stacja Sky News.

Eksperci wskazują, że jeśli ceny ropy naftowej wzrosną lub jedność sojuszników ulegnie osłabieniu, prezydent USA może znaleźć się pod dużą presją.

