"Decyzja Trumpa zmieni bieg wojny". Zełenski: Na to czekaliśmy

Zdaniem ekspertów Atlantic Council, sankcje mają być "sygnałem ostrzegawczym” dla Kremla i zmusić Rosję do poważnego potraktowania działań Stanów Zjednoczonych dążących do zakończenia konfliktu.

Były zastępca sekretarza stanu USA ds. europejskich Daniel Fried, podkreślił, że jest to "pierwszy krok” administracji Trumpa na drodze do wywarcia presji finansowej na Moskwę. Jednocześnie John Herbst, starszy dyrektor Eurasia Center i były ambasador USA na Ukrainie, ostrzegł, że Putin nadal spodziewa się, że przetrwa wojnę dłużej niż jakikolwiek zachodni przywódca.

Efekt ekonomiczny

Kimberly Donovan, dyrektor Inicjatywy Zarządzania Gospodarczego w Centrum Geoekonomii przewiduje "bezpośredni i natychmiastowy wpływ na dochody Rosji z ropy naftowej”, w tym legalną sprzedaż i oraz działalność "floty cieni". Fried dodaje, że bardziej zdecydowane środki mogłyby obejmować współpracę z Europą w celu obniżenia limitu ceny rosyjskiej ropy oraz sankcje wobec portów i tankowców obsługujących statki wiozące rosyjski surowiec.

Zgodnie z decyzją Trumpa, na podmioty, które współpracują z objętymi sankcjami rosyjskimi koncernami mogą zostać nałożone sankcje wtórne.

Ukraina zadowolona z decyzji Trumpa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z zadowoleniem przyjął decyzję amerykańskiego przywódcy oraz przyjęcie 19. pakietu sankcji UE, podkreślając, że jest to ważny sygnał zarówno dla Rosji, jak i innych krajów świata. Powiedział to podczas briefingu prasowego przed posiedzeniem Rady Europejskiej, w którym uczestniczył jej przewodniczący António Costa.

– To oczywiście surowsze sankcje wobec Rosji. 19. pakiet jest bardzo ważny, podobnie jak decyzje przywódców UE, ale sankcje amerykańskie są również niezwykle istotne. To dobry sygnał dla innych krajów na świecie, aby przyłączyły się do sankcji. Musimy wywierać presję, w tym na flotę cieni, dopóki Putin nie zakończy tej wojny – powiedział.

Podkreślił, że decyzja Trumpa w sprawie energetyki i sankcji wobec Rosji to "dokładnie to, na co czekaliśmy”.

Czytaj też:

Sankcje Trumpa. Indie tną import ropy z Rosji "praktycznie do zera"Czytaj też:

"Cios w brzuch Kremla". Niespodziewana decyzja Trumpa