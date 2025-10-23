Sankcje Trumpa. Indie tną import ropy z Rosji "praktycznie do zera"

Rynek indyjski zamyka się dla rosyjskich firm naftowych, które zwiększyły dostawy do Indii dziesięciokrotnie po rozpoczęciu wojny, sprzedając baryłki, których odmówiły kraje europejskie.

Jak donosi Bloomberg, główne indyjskie rafinerie zmniejszą zakupy z Rosji praktycznie do zera z powodu nowych sankcji USA dotyczących Rosnieftu i Łukoilu oraz spółek z nimi powiązanych.

Według źródeł agencji, sankcje Donalda Trumpa, ogłoszone przez USA po miesiącach nieudanych prób osiągnięcia porozumienia z Władimirem Putinem, sprawią, że Rosja praktycznie nie będzie mogła kontynuować eksportu ropy do Indii.

We wrześniu Indie kupowały od Rosji 1,6 mln baryłek ropy dziennie, pokrywając 36 proc. swojego zapotrzebowania na import. W szczytowym okresie, między kwietniem a czerwcem tego roku, dostawy osiągnęły około 2 mln baryłek dziennie.

Indie to drugi po Chinach największy nabywca rosyjskiej ropy

Dla rosyjskich producentów ropy Indie stały się największym rynkiem zbytu dla morskiego eksportu ropy i drugim co do wielkości nabywcą po Chinach, biorąc pod uwagę wszystkie dostawy, w tym rurociągi.

Reliance Industries, największy indyjski nabywca rosyjskiej ropy naftowej, drastycznie ograniczy lub całkowicie zaprzestanie jej importu – podał Reuters, powołując się na dwa źródła. Trwa również przegląd umów z Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp i Mangalore Refinery.

Według źródeł Bloomberga, zamówienia, które rafinerie złożą w najbliższej przyszłości, będą dotyczyć głównie ropy naftowej pochodzenia innego niż rosyjskie. Jedynym wyjątkiem może być indyjska Nayara Energy, spółka zależna Rosnieftu, objęta sankcjami UE od lipca.

Już w październiku popyt na nowe zakupy ropy naftowej z indyjskich rafinerii w Rosji spadł. Zainteresowanie nowymi zamówieniami zmniejszyło się gwałtownie po tym, jak Trump powiedział, że premier Indii Narendra Modi obiecał rezygnację z importu rosyjskiego paliwa.

