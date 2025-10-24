Putin lekceważy sankcje. Trump: Zobaczymy za sześć miesięcy

W środę prezydent USA Donald Trump nałożył sankcje na Rosnieft i Łukoil – dwie największe firmy naftowe w Rosji, które odpowiadają za połowę krajowego eksportu ropy, a także ponad 30 ich spółek zależnych. Eksperci oceniają to jako sygnał ostrzegawczy dla Kremla i początek poważniejszej presji finansowej Stanów Zjednoczonych na Moskwę.

Władimir Putin uznał nowe restrykcje za "nieprzyjazny gest" i "próbę wywarcia presji na Rosję". Przekonywał jednak, że nie wpłyną one na rosyjską gospodarkę. Zaznaczył, że gwałtowny spadek ilości rosyjskiej ropy na rynku doprowadzi do wzrostu cen.

Wcześniej były prezydent i premier Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że Donald Trump "wszedł właśnie na wojenną ścieżkę przeciwko Rosji". Zdaniem Miedwiediewa, choć amerykański przywódca "nie zawsze aktywnie walczy" po stronie Ukrainy, "to teraz jego konflikt", a nie – jak często mówi – byłego prezydenta USA Joe Bidena.

Trump wbija szpilę Putinowi. "Zobaczymy za sześć miesięcy"

W czwartek Donald Trump z wyraźną ironią skomentował reakcję Władimira Putina na nowe amerykańskie sankcje. – Cieszę się, że on tak myśli. To dobrze. Dam wam znać o tym za sześć miesięcy, w porządku? Zobaczymy za sześć miesięcy. Zobaczymy jak to się potoczy – powiedział prezydent USA w trakcie rozmowy z dziennikarzami.

– Dziś rano widziałam doniesienia z Chin, że ograniczają zakupy ropy z Rosji. Wiemy, że Indie zrobiły to samo na prośbę prezydenta Trumpa. Prezydent również naciskał na kraje europejskie, naszych sojuszników, aby także zaprzestały zakupów rosyjskiej ropy. Więc mamy do czynienia z pełną presją i spodziewamy się, że te sankcje przyniosą Rosji szkody – skomentowała z kolei rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt.

Według Reuters, chińskie państwowe spółki naftowe – PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil – zawiesiły zakupy ropy z Rosji z powodu sankcji nałożonych na Rosnieft i Łukoil przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Wcześniej agencja podała, że największe rafinerie w Indiach zdecydowały o niemal całkowitym ograniczeniu zakupów rosyjskiej ropy.

