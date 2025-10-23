Putin ostrzega Ukrainę. "Odpowiedź będzie przygniatająca"

Przywódca Rosji odniósł się w ten sposób do zabiegów Ukrainy o zgodę Zachodu na ataki rakietowe na cele na terytorium Rosji.

Putin twierdzi, że nowe sankcje nie wpłyną na rosyjską gospodarkę

Prezydent Rosji zareagował również na naciski Kijowa dotyczące przekazania USA pocisków manewrujących Tomahawk. Podczas ostatniego spotkania w Białym Domu Donald Trump miał powiedzieć, że "Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na sprzedaż Tomahawków, bo same ich potrzebują". Wołodymyr Zełenski podkreślił jednak, że "temat pozostaje aktualny".

Putin odniósł się także do świeżo nałożonych sankcji USA na Rosnieft i Łukoil. Jak stwierdził, "to próba presji", ale nie wpłyną one na rosyjską gospodarkę. Zaznaczył jednak, że gwałtowny spadek ilości rosyjskiej ropy na rynku doprowadzi do wzrostu cen. Zełenski z kolei uznał decyzję Waszyngtonu i Brukseli za ważny sygnał: – To zachęta dla innych państw, by zrobić to samo – powiedział w czwartek.

USA zaskoczyły sankcjami

Słowa Putina odnoszą się do ogłoszonego w czwartek przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa nowego pakietu sankcji wobec Rosji, obejmującego m.in. gigantów energetycznych Rosnieft i Łukoil oraz ponad 30 ich spółek zależnych. Eksperci oceniają to jako sygnał ostrzegawczy dla Kremla i początek poważniejszej presji finansowej USA na Moskwę. Sankcje mają przynieść natychmiastowy efekt w postaci ograniczenia rosyjskich dochodów z ropy, w tym działań floty cieni. Możliwe są także sankcje wtórne wobec podmiotów współpracujących z rosyjskimi firmami.

Wołodymyr Zełenski z zadowoleniem przyjął decyzję Trumpa oraz 19. pakiet sankcji Unii Europejskiej. Podkreślił, że są to surowsze i bardzo istotne środki – dokładnie takie, na jakie Ukraina czekała. Według niego to ważny sygnał zarówno dla Rosji, jak i dla innych krajów świata, zachęcający do przyłączenia się do presji na Moskwę, zwłaszcza w zakresie energetyki i neutralizacji floty cieni.

Czytaj też:

Sankcje Trumpa. Chiny wstrzymują import rosyjskiej ropyCzytaj też:

Nowe sankcje USA i UE na Rosję. Ostra reakcja Chin