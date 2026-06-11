Wielka obława w całej Polsce. Wśród zatrzymanych 117 obywateli Ukrainy

Wśród zatrzymanych znalazło się 169 cudzoziemców ściganych przez polskie organy, z czego aż 117 stanowili obywatele Ukrainy. Dodatkowo wobec 142 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie wszczęto procedury zmierzające do ich wydalenia z kraju. Akcja była koordynowana przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji i prowadzona we współpracy ze Strażą Graniczną. W całym kraju uczestniczyło w niej 24 tys. 503 funkcjonariuszy.

Prawie 2 tys. zatrzymanych

Jak poinformowała policja, podczas dwudniowych działań ustalono miejsca pobytu i zatrzymano 1 952 osoby poszukiwane przez sądy i prokuratury. Wśród nich było 169 cudzoziemców. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy – 117 osób. Ponadto zatrzymano 12 obywateli Gruzji, sześciu Białorusi, dwóch Mołdawii, jednego Rosji oraz 31 obywateli innych państw. Funkcjonariusze zatrzymali także cztery osoby poszukiwane na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania oraz czerwonych not Interpolu.

W komunikacie policji opisano m.in. zatrzymanie obywatela Ukrainy skazanego na rok i 10 miesięcy więzienia, który ukrywał się przed wykonaniem kary. Podczas przeszukania miejsca jego pobytu funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, w tym marihuanę, metamfetaminę, amfetaminę, kokainę i tabletki MDMA. Znaleźli również maczetę, pałkę, noże oraz 12 tys. zł w gotówce.

W ręce policjantów wpadł także inny obywatel Ukrainy poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Niemcy. Według policji miał być związany z grupą przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnego przekraczania granic przez obywateli państw trzecich.

Policja podkreśla, że wśród zatrzymanych były osoby poszukiwane za najcięższe przestępstwa, m.in. zgwałcenia, przestępstwa narkotykowe, udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz handel znacznymi ilościami środków odurzających.

142 cudzoziemców do wydalenia

Jednym z celów akcji było również sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. W rezultacie działań wobec 142 osób policja skierowała do Straży Granicznej wnioski o wydanie decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu do kraju pochodzenia.

– Ta akcja to nie tylko zatrzymania osób, to także uderzenie w każdy aspekt przestępczej działalności. Często osoby poszukiwane nie zaprzestają swojego nielegalnego procederu – podkreśla Komenda Główna Policji.

Kolejna akcja służb

Czerwcowa operacja była piątą ogólnopolską akcją policyjnych poszukiwaczy. Poprzednia odbyła się 2 i 3 marca tego roku. Wówczas zatrzymano 1 944 osoby, w tym 147 cudzoziemców. Także wtedy najliczniejszą grupę wśród obcokrajowców stanowili obywatele Ukrainy – było ich 91. Policja ujawniła również 140 osób przebywających w Polsce nielegalnie.

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