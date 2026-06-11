Latami łamała prawo. Straż Graniczna deportowała 45-letnią Ukrainkę

Decyzję w tej sprawie wydał Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Kobieta otrzymała również pięcioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz państw strefy Schengen. Jak poinformowała Straż Graniczna, od dłuższego czasu wielokrotnie naruszała porządek publiczny i była bohaterką licznych policyjnych interwencji.

Wielokrotne interwencje policji

Według komunikatu Straży Granicznej nazwisko 45-latki od 2024 roku wielokrotnie pojawiało się podczas interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy policji.

Kobieta miała dopuszczać się m.in. zakłócania porządku publicznego, wulgarnego zachowania oraz utrudniania czynności służbowych funkcjonariuszom. Jak podano, często dochodziło także do awantur domowych, które wszczynała pod wpływem alkoholu. – Od 2024 roku jej nazwisko było wielokrotnie odnotowywane podczas interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji – przekazała Straż Graniczna.

Wobec obywatelki Ukrainy stosowano różne środki prawne. Otrzymywała pouczenia, mandaty oraz grzywny, a jej sprawy trafiały również do sądu. Straż Graniczna podkreśla, że podejmowane działania nie zmieniły jej zachowania. Szczególnie istotne okazały się dwa prawomocne wyroki Sądu Rejonowego w Zakopanem. Kobieta została skazana za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą.

Policja wystąpiła o wydalenie

8 czerwca funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem skierowali do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemkę do powrotu do kraju pochodzenia. W uzasadnieniu wskazano, że obywatelka Ukrainy "stwarza realne i stałe zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w Polsce".

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego komendant placówki Straży Granicznej wydał decyzję zobowiązującą kobietę do powrotu. Jednocześnie orzeczono wobec niej pięcioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Eskorta do granicy

45-latka została doprowadzona pod eskortą funkcjonariuszy Straży Granicznej do przejścia granicznego w Medyce. Następnie przekazano ją stronie ukraińskiej.

Jak podkreślono w komunikacie Straży Granicznej, decyzja zakończyła pobyt kobiety na terytorium Polski, a zakaz wjazdu będzie obowiązywał przez najbliższe pięć lat.

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