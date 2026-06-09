Szokujące sceny w szpitalu w Lublinie. Pijany imigrant zaatakował ratownika gdy zobaczył krzyżyk

Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a Straż Graniczna podjęła decyzję o jego wydaleniu z Polski.

Znaleziony pijany w centrum miasta

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Lublinie, do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem. 19-latek został znaleziony w centrum miasta w stanie silnego upojenia alkoholowego. – Mężczyzna był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Z uwagi na jego stan został przewieziony do szpitala – przekazała lubelska policja.

Młody Kazach trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie personel medyczny rozpoczął udzielanie mu pomocy. – Podczas udzielania pomocy medycznej na SOR-ze 19-latek nagle stał się agresywny. W pewnym momencie uderzył dłonią 43-letniego ratownika medycznego, który wykonywał swoje obowiązki służbowe – czytamy w oficjalnym komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Śledczy mówią o przestępstwie na tle wyznaniowym

Jak wynika z informacji ujawnionych po zdarzeniu, atak mógł mieć związek z symbolami religijnymi noszonymi przez ratownika. Poszkodowany medyk relacjonował, że podczas udzielania pomocy spod jego ubrania wysunął się medalik z krzyżykiem. – Pochyliłem się nad pacjentem. W pewnym momencie spod ubrania wysunął się noszony przeze mnie medalik z krzyżykiem. Mężczyzna wstał i uderzył mnie w szyję z dużym zamachem. Nie spodziewałem się tego ataku – powiedział ratownik.

Policja poinformowała, że po wytrzeźwieniu 19-latek usłyszał nie tylko zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ratownika medycznego, ale również zarzut dotyczący przestępstwa na tle wyznaniowym.

Straż Graniczna zdecydowała o wydaleniu

– Funkcjonariusze wystąpili już do Straży Granicznej, która wydała decyzję zobowiązującą obywatela Kazachstanu do opuszczenia terytorium Polski. Otrzymał on również zakaz wjazdu do Strefy Schengen na okres 5 lat – przekazała Komenda Miejska Policji w Lublinie.

Oznacza to, że po zakończeniu prowadzonych wobec niego procedur 19-latek będzie musiał opuścić Polskę i przez najbliższe pięć lat nie będzie mógł legalnie wjechać do żadnego kraju strefy Schengen.

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