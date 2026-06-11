Tak nazwała Chwalińską. Zaskakujące słowa Rosjanki
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Tak nazwała Chwalińską. Zaskakujące słowa Rosjanki

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Tenisistka Maja Chwalińska podczas konferencji prasowej
Tenisistka Maja Chwalińska podczas konferencji prasowej Źródło: PAP / Leszek Szymański
Nie milkną echa sobotniego finału French Open. Zwyciężczyni, Rosjanka Mirra Adriejewa, wypowiedziała się nt. Mai Chwalińskiej.

Zwyciężczyni French Open Rosjanka Mirra Andriejewa udzieliła wywiadu rosyjskiemu portalowi championat.com. Tenisistka podzieliła się emocjami, jakie odczuwała tuż przed finałowym starciem z Mają Chwalińską. Wskazała, że dokładnie przeanalizowała styl gry Polki po jej meczu ze Dianą Sznajder. "Na treningu przygotowywałyśmy się do gry z Mają. Prosiłam partnera o mieszane tempa, slajsy, dropshoty, loby i wszystkie te rzeczy. Spędziłyśmy na korcie godzinę i 20 min, robiąc dokładnie to, co ona robi w meczach. Conchita przygotowała mnie w 100 proc." – powiedziała.

Andriejewa dodała: – W pewnym momencie myślałam, że zamierzam grać przeciwko jakiemuś potworowi.

Chwalińska zwróciła się do kibiców. Ważny komunikat

24-letnia Chwalińska przegrała w sobotnim finale z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Mimo porażki, osiągnęła największy sukces w karierze, zostając pierwszą od czasu Igi Świątek polską tenisistką, która dotarła do finału singla kobiet w Roland Garros. Dodatkowo Polka w najnowszym rankingu WTA podskoczyła aż o 93 miejsca i obecnie zajmuje 21. pozycję.

Po wspaniałym i zaskakującym dla wielu występie w wielkoszlemowym French Open, Chwalińska wróciła do Polski, gdzie na lotnisku czekał na nią tłum fanów. Sportsmenka zdążyła udzielić kilku wywiadów. Wystąpiła m.in. w "Dzień Dobry TVN".

Z kolei w środę zamieściła instagramową relację z oświadczeniem. Zwróciła się do kibiców. 24-latka podziękowała za wsparcie i zapowiedziała, czym zajmie się w najbliższym czasie. "Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim kibicom za ogromne wsparcie, które otrzymywałam przez ostatnie tygodnie, oraz za tak ciepłe przyjęcie mnie w Polsce. Jestem niezwykle wdzięczna za każdą wiadomość i każde dobre słowo. Teraz czas na odpoczynek i regenerację. Do zobaczenia niebawem!" – napisała tenisistka.

Źródło: championat.com/Instagram
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