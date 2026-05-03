Więzienie za antysemityzm. Zełenski podpisał ustawę

W przypadający w kwietniu Dzień Pamięci o Holokauście, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę wprowadzającą w tym kraju kary za antysemityzm. Za tego rodzaju przestępstwo będzie teraz groziło nawet osiem lat pozbawienia wolności.

Jak zauważa serwis "The Times of Israel", mowa o ustawie nr 2037-IX, która po raz pierwszy bezpośrednio włącza do ukraińskiego kodeksu karnego przestępstwa antysemickie. Poprzednie przepisy, przyjęte w 2021 roku, definiowały antysemityzm, jednak nie ustanawiały za związane z nim przestępstwa konkretnych sankcji.

W myśl nowych regulacji, penalizacji ulegają czyny takie jak podżeganie do nienawiści, dyskryminacja lub ograniczanie praw na tle antysemickim. Ich popełnienie będzie skutkować grzywnami, ograniczeniem wolności lub karą pozbawienia wolności do trzech lat. Wyroki będą mogły zostać podwyższone nawet do pięciu lat w przypadku wystąpienia okoliczności obciążających, takich jak przemoc, groźby, oszustwo lub nadużycie władzy.

W najpoważniejszych przypadkach – w tym przestępstwach popełnionych przez zorganizowane grupy lub wyrządzających znaczną szkodę – sprawcy mogą zostać skazani na karę pozbawienia wolności od pięciu do ośmiu lat.

Szacuje się, że na Ukrainie żyje ok. 45 tys. Żydów. Żydem jest również sam Wołodymyr Zełenski.

Ukraina kontra Izrael

Warto wspomnieć, że ostatnio doszło do spięcia na linii Kijów – Tel Awiw. Wszystko zaczęło się od doniesień izraelskiego dziennika "Haaretz", w myśl których statek Panormitis ze zbożem z okupowanych terytoriów Ukrainy, oczekuje na pozwolenie na rozładunek w Hajfie. Ustalenia dziennika potwierdziły ukraińskie media. Według śledztwa portalu Suspilne, Rosja po cichu dostarcza Izraelowi skradzioną ukraińską pszenicę. Tylko w tym roku w Izraelu miało dojść do czterech rozładunków transportu zboża z okupowanej Ukrainy. Takie doniesienia spotkały się ze zdecydowaną reakcją władz w Kijowie.

