Będzie nowa opłata od smartfonów i komputerów. Rząd ogłasza sukces

"Właśnie podpisałam rozporządzenie dot. opłaty reprograficznej. To był trudny proces, pełen lobbingu i fake newsów o rzekomych «nowych podatkach». Prawda jest prosta: pożegnaliśmy lata 90. (faksy i kasety) i wprowadziliśmy prawo na miarę XXI wieku, w którym giganci sprzętowi dzielą się swoimi zyskami z polskimi twórcami. Dziękuję środowiskom twórczym za współpracę" – napisała minister kultury w mediach społecznościowych.

Według założeń ustawodawcy, opłata ma zapewnić artystom rekompensatę w przypadku prywatnego kopiowania ich utworów. Do tej pory obejmowała takie urządzenia jak odtwarzacze mp3, faksy, odtwarzacze VHS czy nagrywarki DVD. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stoi na stanowisku, że zmiana definicji zawartej w ustawie jest konieczna, by dostosować prawo do zmieniających się realiów.

Oznacza to, że za urządzenia takie jak smartfony, tablety i telewizory będzie trzeba zapłacić więcej. Opłata ta jest doliczana do ceny wybranych urządzeń i nośników umożliwiających takie kopiowanie.

W ocenie skutków regulacji stwierdzono, że "maksymalna kwota opłaty ustalona jest w wysokości 3 proc. kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników", chociaż w praktyce "wszystkie nośniki występujące w powszechnym użyciu obecnie będą objęte jednolitą stawką 1 proc.".

Opłatą reprograficzną zostaną objęte m.in. telefony komórkowe z wbudowaną pamięcią, smartfony i tablety (z wbudowaną pamięcią od 32 GB), a także komputery stacjonarne oraz laptopy, ale także telewizory, dekodery, cyfrowe odtwarzacze audio i audio–video (chodzi o urządzenia z wbudowaną pamięcią lub funkcją nagrywania na nośnik zewnętrzny).

Przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

