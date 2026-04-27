ZUS wydał pilny komunikat. Seniorzy mogą łatwo stracić duże pieniądze

Na stronie internetowej ZUS pojawił się komunikat, w którym pracownicy instytucji ostrzegają osoby starsze przed przypadkami oszustw na pracownika zakładu. Oszuści dzwonią do seniorów i nakłaniają do przelania pieniędzy na wskazane później konto bankowe.

Oszuści atakują seniorów

ZUS opisuje przypadek starszego mężczyzny, który otrzymał telefon od osoby, która podała się za pracownika zakładu. Oszust namawiał seniora do przystąpienia do "programu emerytalnego” i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą być wykorzystane na ich niekorzyść. Elektronicznie lub sms-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na eZUS i wybrali ten sposób kontaktu" – ostrzegają pracownicy instytucji

ZUS wskazuje, że liczba prób oszustwa za pomocą nowych technologii od lat systematycznie rośnie. Obecnie oszuści wykorzystują także różne kanały komunikacji i narzędzia AI, które pozwalają na tworzenie fałszywych stron czy komunikatów, które łudząco przypominają te prawdziwe. Ponadto złodzieje stosują różnego rodzaju techniki manipulacyjne, próbując wymusić na ofierze jak najszybsze podjęcie decyzji o przekazaniu pieniędzy.

"Jeśli ktoś, kto odbiera taki telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00 lub adresem mailowym [email protected]" – przypomina ZUS.

Czytaj też:

