Niepokojący komunikat na WhatsAppie. W tle AI

Autorzy komunikatu straszyli, że sztuczna inteligencja koncernu Meta, do którego należy również aplikacja WhatsApp, niebawem uzyska dostęp do wszystkich prywatnych czasów, jeżeli administratorzy grup utworzonych w komunikatorze nie włączą "rozszerzonej ochrony prywatności".

Oszuści straszą sztuczną inteligencją na WhatsAppie

W rozsyłanej do użytkowników wiadomości można było przeczytać, że "od soboty AI będzie dostępna na WhatsAppie i będzie miała dostęp do wszystkich rozmów".

"Wszyscy administratorzy grup mogą lub powinni włączyć opcję ‚rozszerzona ochrona prywatności'. W przeciwnym razie sztuczna inteligencja mogłaby otwierać wiadomości w grupach, przeglądać numery telefonów, a nawet pobierać osobiste informacje z waszego telefonu, w tym prywatne rozmowy" – twierdzili autorzy komunikatu. W dalszej instrukcji instruowali: "Zrób to jak najszybciej i przekaż tę informację innym grupom, których jesteś członkiem, zwłaszcza jeśli jesteś administratorem".

Rozsyłana wiadomość była jednak fałszywa, na co zwróciły uwagę niemieckie media, które przytoczyły ustalenia serwisu Mimikama, zajmującego się dezinformacją w sieci.

Deutsche Welle zwraca uwagę, że "alarmistyczny list-łańcuszek to kolejna wersja fałszywej wiadomości, która krąży w sieci co najmniej od lata 2025 roku i co jakiś czas powraca w nieco zmienionej formie".

Meta ma kłopoty. Oskarżenia ze strony KE

Pod koniec kwietnia br. Komisja Europejska zarzuciła koncernowi Meta naruszenie przepisów UE o usługach cyfrowych (DSA). Bruksela twierdzi, że gigant nie zapobiegł korzystaniu z Instagrama i Facebooka przez dzieci.

KE podkreśla, że wstępne ustalenia wskazują, że Meta nie przeprowadziła rzetelnej oceny ryzyka ws. dostępu do jej usług przez małoletnich poniżej 13 roku życia, a także nie zaimplementowała odpowiednich środków, aby uniemożliwić dzieciom dostęp do oferowanych przez nią usług, a w przypadku ich nabycia – odebrania go.

Bruksela ustaliła, że nawet 10-13 proc. dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, posiada konto na Facebooku i Instagramie.

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