Ważna wiadomość dla rolników. Nadal można składać wnioski

Na złożenie dokumentów zostały jeszcze dwa tygodnie. Stawka zwrotu w 2026 roku wynosi 1,48 zł za litr zakupionego oleju napędowego.

Producenci rolni składają wnioski w urzędach gmin lub miast. Do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku.

Zwrot przysługuje w ramach limitu określonego na 2026 roku.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń, do wniosku należy także dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument z informacjami o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2024 roku.

"Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi: 162,80 zł × liczba hektarów użytków rolnych; 5,92 zł × średnia roczna liczba świń; 59,20 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni” – przekazało w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czarnek apelował o podniesienie wysokości zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze

8 sierpnia o podniesienie wysokości zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze do 2 zł za litr i przyspieszenie wypłat za sierpień zaapelował po spotkaniu z rolnikami w gminie Grabica (woj. łódzkie) Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera.

– Żądamy objęcia rolników pomocą w tej bardzo trudnej sytuacji, bo jak mówią oni sami, jeszcze nie było tak, żeby już praktycznie nic nie opłacało w rolnictwie. Żądamy od Ministerstwa Rolnictwa (...) przeznaczenia środków finansowych natychmiast, także za sierpień, na zwrot akcyzy w wysokości 2 zł za litr, co przy ograniczeniach maksymalnych da rolnikom do hektara 60 zł więcej – mówił wówczas.

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