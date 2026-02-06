Oszustwo na "Poradnik bezpieczeństwa". MSWiA alarmuje

Jak podkreśla resort, publikacja jest całkowicie bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kontrolami mieszkań ani koniecznością podawania danych osobowych.

Oszuści "kontrolują mieszkania i domy"

Do ministerstwa docierają sygnały o przypadkach, w których oszuści powołują się na rzekomą dystrybucję poradnika. W niektórych miejscach pojawiają się ogłoszenia informujące o planowanych "kontrolach mieszkań". Zgłaszane są również sytuacje, w których domokrążcy próbują sprzedawać publikację lub żądają danych osobowych, w tym numeru PESEL. Resort przypomina, że "Poradnik bezpieczeństwa" został wysłany w formie drukowanej bezpośrednio do domów i jest stale dostępny bezpłatnie w internecie na oficjalnej stronie ministerstwa. Jakiekolwiek żądania opłat, danych osobowych czy zapowiedzi kontroli należy traktować jako próbę oszustwa.

Ministerstwo apeluje o zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji policji oraz o przekazywanie ostrzeżeń dalej – szczególnie osobom starszym, które częściej stają się ofiarami wyłudzeń. Wcześniej przed oszustami ostrzegały także władze regionalne. W Bydgoszczy pojawiły się m.in. naklejki informujące o rzekomych audytach mieszkań w związku z dostarczaniem poradnika. Urzędnicy podkreślają, że takie informacje są nieprawdziwe i zachęcają do śledzenia wyłącznie oficjalnych komunikatów instytucji państwowych.

Poradnik trafia już do domów Polaków

Od kilku tygodni rząd prowadzi szeroką dystrybucję "Poradnika bezpieczeństwa" do gospodarstw domowych. Publikacja została zaprezentowana pod koniec sierpnia przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podkreślał, że po raz pierwszy w jednym miejscu zebrano kompleksowe informacje dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Szef MON wskazywał, że poradnik zawiera wskazówki dotyczące zachowania m.in. podczas powodzi, ataków terrorystycznych czy innych zagrożeń bezpieczeństwa. Jak zaznaczał, budowanie odporności państwa wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Według informacji przekazywanych przez resort obrony, do skrzynek pocztowych trafiły już miliony egzemplarzy publikacji. Wiceszef MON Cezary Tomczyk apelował, by mieszkańcy sprawdzali skrzynki pocztowe i zapoznawali się z materiałami zawartymi w poradniku. Jak podkreślał, dokument powinien zostać przeczytany przez wszystkich domowników i stać się podstawą rozmów o bezpieczeństwie w rodzinach.

Czytaj też:

Jak ogrzać mieszkanie w razie kryzysu? Pomysł Szczerby zwala z nógCzytaj też:

Poradnik bezpieczeństwa. Kierwiński do opozycji: Zachowajcie elementarną przyzwoitość