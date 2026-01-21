Jak ogrzać mieszkanie w razie kryzysu? Pomysł Szczerby zwala z nóg

Dziennikarka Radia Zeta Beata Lubecka stwierdziła w rozmowie z europosłem KO, że w poradniku bezpieczeństwa rząd radzi, aby zapewnić sobie alternatywne źródło ogrzewania na wypadek braku prądu. Lubecka zapytała Michała Szczerbę, co dokładnie w takiej sytuacji należy robić i jak on by zareagował w kryzysowej sytuacji.

– No nie wiem. Ja jestem chyba podłączony do systemu miejskiego, więc wiem, że prezydent mojego miasta Rafał Trzaskowski wdraża najnowsze systemy dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej, współpracując ze służbami specjalnymi, współpracując ze wszystkimi agendami państwowymi – mówił.

Dziennikarka poprosiła, aby "odstawić na bok Trzaskowskiego" i dopytywała, co europoseł zrobi, gdy będzie awaria w dostawach ciepła.

– Na przykład mój prezydent mojego miasta Rafał Trzaskowski planuje trzecią linię metra, która będzie całkowicie autonomiczną linią metra – kontynuował Szczerba, ale Lubecka wówczas zaczęła się śmiać, pytając, co to ma do rzeczy.

– To znaczy, że będzie zasilana autonomicznie, czyli będzie takie metro mogło funkcjonować również wtedy, kiedy nie będzie podłączony do tego całego zbiorczego systemu – nie dawał za wygraną europoseł.

Wówczas dziennikarka zapytała, co z ludźmi, którzy mieszkają w domach i mają na przykład pompy ciepła. – To nie jest mój problem. Znaczy… to nie jest mój problem w sensie, że jakby ja nie mam takiej sytuacji, natomiast jestem uzależniony rzeczywiście od źródeł zasilania miejskich – odparł polityk.

Cyberatak sparaliżuje Polskę?

Saxo Bank opublikował listę corocznych "Szokujących Prognoz" na 2026 rok. Po raz pierwszy w historii zestaw obejmuje scenariusz dotyczący Polski.

Według analityków banku nasz kraj mógłby stanąć w obliczu 72-godzinnego ogólnokrajowego paraliżu gospodarczego, wywołanego skoordynowanym cyberatakiem na infrastrukturę energetyczną.

