Poradnik bezpieczeństwa. Kierwiński do opozycji: Zachowajcie elementarną przyzwoitość
Kraj

Poradnik bezpieczeństwa. Kierwiński do opozycji: Zachowajcie elementarną przyzwoitość

Dodano: 
Marcin Kierwiński, szef MSWiA
Marcin Kierwiński, szef MSWiA Źródło: PAP
Rządowy poradnik bezpieczeństwa jest dostępny w aplikacji mObywatel. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zaapelował do opozycji.

Poradnik bezpieczeństwa trafi do domów Polaków. Jego dostarczenie powierzono Poczcie Polskiej. Do dokumentu został dołączony list m.in. od ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniewa Muszyńskiego.

Od teraz poradnik jest dostępny także w formie cyfrowej w aplikacji mObywatel. – Mamy to. Poradnik bezpieczeństwa, który przygotowaliśmy z myślą o trudnych czasach jest dostępny w aplikacji mObywatel, w formie interaktywnej, co umożliwia łatwe przyswajanie informacji i reagowanie w kryzysowych sytuacjach. Dziękuję panu premierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu za sprawną realizację tego projektu. W całym rządzie Donalda Tuska jest poczucie, że mamy wieloletnie zaniedbania w budowaniu społecznej, populacyjnej odporności na trudne sytuacje, a teraz nadrabiamy te zapóźnienia – powiedział podczas konferencji prasowej minister Marcin Kierwiński.

Kierwiński: Zachowajcie elementarną przyzwoitość

– Poradnik został przygotowany przez najlepszych polskich specjalistów. Przez zespół interdyscyplinarny, w którego skład wchodzili przedstawiciele służb, osoby zajmujące się ratownictwem medycznym, zarządzaniem kryzysowym. To kompedium wiedzy, które każdy z nas powinien mieć, przyswoić. Poradnik zmusza każdego z nas do odpowiedzi, czy jesteśmy przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Poradnik został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych, to prawie 16 mln egzemplarzy – wskazał szef MSWiA.

– Must have, że w dobie świata cyfrowego, poradnik musi być dostępny w wersji cyfrowej. Nie ma lepszego narzędzia mObywatel. Każdy z użytkowników mObywatela może go zobaczyć. Poradnik jest w trybie interaktywnym – dodał.

– Planujemy kolejne aktywności z Ministerstwem Cyfryzacji. Aby aplikacje, która pokazuje, gdzie się ukryć, też trafiła do mObywatela. Poradnik w momencie gdy rozpoczęliśmy wysyłkę, jak to w polityce, komuś się podoba komuś nie. Ja odnotowałem kilka głosów ze środowiska prawicy, że poradnik jest niepotrzebny. Z drugiej strony od tych samych ludzi słyszę, jak to Szwecja, Finlandia, mają świetnie przygotowany system edukacji. Apeluję, aby w sprawach ochrony ludności i tego poradnika zachować elementarnę przyzwoitość i logikę – apelował Marcin Kierwiński.

Źródło: X
