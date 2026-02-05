Poradnik bezpieczeństwa. Kierwiński do opozycji: Zachowajcie elementarną przyzwoitość

Poradnik bezpieczeństwa trafi do domów Polaków. Jego dostarczenie powierzono Poczcie Polskiej. Do dokumentu został dołączony list m.in. od ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniewa Muszyńskiego.

Od teraz poradnik jest dostępny także w formie cyfrowej w aplikacji mObywatel. – Mamy to. Poradnik bezpieczeństwa, który przygotowaliśmy z myślą o trudnych czasach jest dostępny w aplikacji mObywatel, w formie interaktywnej, co umożliwia łatwe przyswajanie informacji i reagowanie w kryzysowych sytuacjach. Dziękuję panu premierowi, ministrowi cyfryzacji Krzysztofowi Gawkowskiemu za sprawną realizację tego projektu. W całym rządzie Donalda Tuska jest poczucie, że mamy wieloletnie zaniedbania w budowaniu społecznej, populacyjnej odporności na trudne sytuacje, a teraz nadrabiamy te zapóźnienia – powiedział podczas konferencji prasowej minister Marcin Kierwiński.

Kierwiński: Zachowajcie elementarną przyzwoitość

– Poradnik został przygotowany przez najlepszych polskich specjalistów. Przez zespół interdyscyplinarny, w którego skład wchodzili przedstawiciele służb, osoby zajmujące się ratownictwem medycznym, zarządzaniem kryzysowym. To kompedium wiedzy, które każdy z nas powinien mieć, przyswoić. Poradnik zmusza każdego z nas do odpowiedzi, czy jesteśmy przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Poradnik został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych, to prawie 16 mln egzemplarzy – wskazał szef MSWiA.

– Must have, że w dobie świata cyfrowego, poradnik musi być dostępny w wersji cyfrowej. Nie ma lepszego narzędzia mObywatel. Każdy z użytkowników mObywatela może go zobaczyć. Poradnik jest w trybie interaktywnym – dodał.

– Planujemy kolejne aktywności z Ministerstwem Cyfryzacji. Aby aplikacje, która pokazuje, gdzie się ukryć, też trafiła do mObywatela. Poradnik w momencie gdy rozpoczęliśmy wysyłkę, jak to w polityce, komuś się podoba komuś nie. Ja odnotowałem kilka głosów ze środowiska prawicy, że poradnik jest niepotrzebny. Z drugiej strony od tych samych ludzi słyszę, jak to Szwecja, Finlandia, mają świetnie przygotowany system edukacji. Apeluję, aby w sprawach ochrony ludności i tego poradnika zachować elementarnę przyzwoitość i logikę – apelował Marcin Kierwiński.

