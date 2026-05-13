Partia starych dziadów

Projekt w najlepszym razie utkwi w sejmowej komisji, o ile nie zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu. A jednak może to być dla PiS punkt równie zwrotny jak kiedyś piątka dla zwierząt, która doprowadziła prawie do rozpadu koalicji PiS z Solidarną Polską. Z niej szczęśliwie również nic nie wyszło, a jednak jest to do dzisiaj jeden z epizodów najsilniej i najwyraziściej definiujących PiS jako partię skłonną do realizacji skrajnie lewicowych idei w imię obsesji swojego lidera oraz majaków o zdobywaniu nowych wyborców w dotychczas niedostępnych kręgach.