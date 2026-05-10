Ziobro zatrzymał się u znanego boksera? Jest komentarz

Według TVN24, polityk był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey. Stacja opublikowała jego zdjęcie, które przesłał redakcji jeden z widzów. Wcześniej TV Republika poinformowała, że Ziobro przebywa w USA. Według doniesień, do Ameryki wyjechał także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości. Z kolei portal wPolityce.pl donosi, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry w sobotę i uzyskał amerykańską wizę. "Gazeta Wyborcza" podała, że o przyznaniu Ziobrze wizy zdecydował sam prezydent USA Donald Trump. Przeciw miał być sekretarz stanu Marco Rubio.

W mediach społecznościowych zaczęto spekulować, że były minister sprawiedliwości miał zatrzymać się u znanego boksera, Tomasza Adamka. "Obaj panowie znają się od lat. W 2014 r. Tomasz Adamek bezskutecznie startował do Parlamentu Europejskiego z list Solidarnej Polski, partii Zbigniewa Ziobry. Jednak w rozmowie z nami były mistrz świata federacji IBF przyznał, że od dawna nie rozmawiał z politykiem" – opisuje "Fakt".

Źródłem nieprawdziwych informacji o zatrzymaniu się Ziobry u Adamka okazał się Zbigniew Stonoga, który wielokrotnie obrażał i atakował w wulgarny sposób polityka PiS w sieci. Były pięściarz dementuje te rewelacje i mówi: – Ostatnio rozmawiałem jakieś pięć czy sześć lat temu ze Zbyszkiem Ziobro. Potem nie mieliśmy kontaktu. Nie wiem, skąd Stonoga ma takie informacje, że się zatrzymał u mnie. Ja mam wszystkie apartamenty zajęte.

Wiceminister Mazur: Ziobro prawdopodobnie uzyskał tzw. paszport genewski

– Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro prawdopodobnie uzyskał tzw. paszport genewski od poprzednich władz Węgier. W takiej sytuacji nie mógłby legalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych, korzystając z systemu weryfikacji ESTA – mówi wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Dariusz Mazur.

W Polsat News wyjaśnił, że posiadacze Genewskiego Dokumentu Podróży — a takim jego zdaniem najprawdopodobniej posługuje się Ziobro, któremu w grudniu 2025 r. unieważniono polski paszport — muszą ubiegać się o tradycyjną wizę, aby wjechać do USA. Jak tłumaczył Mazur, Polska może wystąpić do USA o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, jednak decyzję podejmuje amerykański sąd.

