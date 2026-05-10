Media: Marcin Romanowski też jest w USA

"Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Rymanowski przebywa w Stanach Zjednoczonych. W USA jest też Zbigniew Ziobro. Obaj politycy do tej pory korzystali z prawa azylu na Węgrzech" – informuje portal wPolityce.pl.

W niedzielę media podały, że były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Według TVN24, polityk był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey. Stacja opublikowała jego zdjęcie, które przesłał redakcji jeden z widzów.

Wcześniej TV Republika poinformowała, że Ziobro przebywa w USA. Polityk miał uzyskać amerykańską wizę, o czym miał zdecydować sam prezydent USA Donald Trump.

"Ostatni raz widziałem go 21 kwietnia"

Prze ostatnie miesiące na Węgrzech wraz z Ziobrą przebywał również Marcin Romanowski. Media informują, że mieszkanie wynajmowane do niedawna przez byłego wiceministra sprawiedliwości jest puste. Lokal znajduje się przy ulicy Szilagyi Dezso, położonej naprzeciwko gmachu węgierskiego parlamentu w Budapeszcie.

Jak przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową przedstawiciel firmy Pd Residence, która wynajmującej mieszkanie, nieruchomość czeka obecnie na nowego mieszkańca.

– Ostatni raz widziałem w budynku Marcina Romanowskiego 21 kwietnia. Umowa z nim wygasła 30 kwietnia. Gdy przyszedłem do mieszkania 1 maja, by dowiedzieć się, czy Romanowski będzie chciał ją przedłużyć, lokal był zupełnie pusty. Obecnie czeka na nowego najemcę – poinformował pracownik Pd Residence.

Węgierskie media podają, że były wiceminister sprawiedliwości mieszkał pod tym adresem od grudnia 2024 roku.

Żurek: Ziobro jest w USA? Wystąpimy o ekstradycję

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w rozmowie z Polsat News, że pojawienie się polityka PiS na lotnisku w Stanach "to nie oznacza jeszcze, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości".

Zaznaczył, że "musimy czekać na potwierdzenie, czy była to podróż do USA, czy Stany Zjednoczone będą tranzytem".

– Rozmawiałem z prokuratorem krajowym. W poniedziałek, jeśli będzie potwierdzone, że Zbigniew Ziobro jest w USA, wystąpimy o jego ekstradycję – zapowiedział szef MS.